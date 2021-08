Projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego w IV kwartale

Gwarancja wkładu własnego. Projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania dla małżeństw do 40. roku życia w IV kwartale br. powinien być przedstawiony do konsultacji - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

Gwarancja wkładu własnego - od kiedy?

Szefowa resortu rodziny pytana była w TVP Info o projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania dla małżeństw do 40. roku życia.

"W piramidzie potrzeb młodych ludzi mieszkania są na pierwszym miejscu" - powiedziała minister Maląg. Przypomniała, że premier zlecił Rządowemu Centrum Legislacji oraz Ministerstwu Rozwoju i Technologii, przy współpracy pełnomocnik rządu ds. demografii, natychmiastową pracę nad całościowym, obejmujący wszystkie aspekty projektem ustawy.

"W czwartym kwartale - zgodnie z zapowiedziami w harmonogramie wdrażania Polskiego Ładu - ten projekt ustawy powinien być przedstawiony do konsultacji, by jak najszybciej zostało wprowadzone rozwiązanie, by polityka mieszkaniowa ruszyła" - oświadczyła szefowa MRiPS.

We wtorek (17 sierpnia) premier Mateusz Morawiecki powiedział, że projekt ustawy może trafić pod obrady Sejmu we wrześniu.

Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 bez pozwolenia

Minister Maląg powiedziała też, że innym ułatwieniem dla rodzin w Polskim Ładzie jest wprowadzenie możliwości budowy domu jednorodzinnego do 70 m2 bez pozwolenia i nadzoru". "Ten program ma zapewnić stabilizację rodzinom oraz poczucie, że państwo zgodnie z Konstytucją RP, je wspiera" - zaznaczyła.

Strategia Demograficzna

Pytana, czy program 500 plus wpłyną realnie na dzietność w kraju, szefowa resortu rodziny powiedziała, że "Polska jest obecnie w tzw. pułapce demograficznej", która wynika z "zaniedbań poprzedników". "Wprowadzenie programu 500 plus to był ostatni dzwonek, żeby wdrożyć skuteczne rozwiązania. Bez niego sytuacja demograficzna byłaby gorsza" - oceniła.

Dodała, że konsultowana obecnie szeroko Strategia Demograficzna, będzie przyjęta przez rząd jeszcze jesienią tego roku. "Zakładamy, że jeżeli szczęśliwie przeprocedujemy zaplanowane procesy w ramach Polskiego Ładu, to w roku 2040 wskaźnik dzietności w naszym kraju powinien osiągnąć 1,8. Obecnie wynosi on 1,38. To znaczy, że czeka nas bardzo ciężka praca. Mamy pełną determinację" - zapewniła.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Minister Maląg przedstawiła także założenia przyjętego we wtorek przez rząd projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe świadczenie ma być wypłacane od stycznia 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

"W przypadku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie ma kryterium dochodowego. Jedynym kryterium jest wiek dziecka oraz to, czy jest ono drugim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie" - zaznaczyła

Szefowa MRiPS przypomniała, że rodzice będą mogli wybrać, czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1000 zł miesięcznie - przez rok.

"Dajemy rodzicom wybór, na co przeznaczą to rządowe wsparcie" - dodała.

W 2022 r. z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego korzystać będzie ok. 615 tys. dzieci.

Projekt przewiduje również wprowadzenie - dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym - dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Dofinansowanie będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia).

Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Autor: Magdalena Gronek