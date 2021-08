Kto skorzysta z programu "Mieszkanie bez wkładu własnego"?

Program "Mieszkanie bez wkładu własnego". Gwarantem kredytu hipotecznego w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu" będzie Skarb Państwa. Wysokość otrzymanego finansowania zależeć będzie od liczby dzieci w rodzinie – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Program "Mieszkanie bez wkładu własnego"

Szef rządu podczas wtorkowego (10 sierpnia) briefingu na temat programu "Mieszkania bez wkładu własnego" powiedział, że Skarb Państwa stać na to, aby gwarantować wkład własny na zakup mieszkania dla młodych rodzin i że rodzina jest miejscem, w którym uczymy się dobra.

"Rodzina jest najważniejszym fundamentem państwa. Jest nie tylko ostoją, ale też miejscem, w którym uczymy się dobra. Musimy chuchać i dmuchać na rodziny, które się tworzą, ale przede wszystkim mądrze wspierać te, które już istnieją. Rodziny wymagają pomocy realizowanej w ramach naszej polityki społecznej i prorodzinnej pod hasłem odwagi i rozwagi, które padło dziś podczas konsultacji z organizacjami pozarządowymi" – powiedział Morawiecki.

Program "Mieszkanie bez wkładu" wynika z Polskiego Ładu i zakłada, że Skarb Państwa będzie gwarantem kredytu hipotecznego udzielanego przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

"Mieszkanie bez wkładu własnego" - dla kogo?

Morawiecki dodał, że łącznie z programu może skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Wysokość otrzymanego finansowania będzie zależeć od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł dla rodziny z dwojgiem dzieci, 60 tys. zł – z trojgiem dzieci i 20 tys. zł – dla każdego kolejnego.

"Program ten ma pomóc zrealizować marzenia milionów polskich rodzin i zażegnać odwieczny problem, jakim jest deficyt mieszkań. Skarb Państwa stać na to, potrzebna do tego jest wyłącznie wola polityczna i sprawne prace legislacyjne, które już zleciłem Rządowemu Centrum Legislacji. Chciałbym, aby w przeciągu paru tygodni powstał całościowy projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego dla mieszkań i małżeństw do 40. roku życia" – powiedział premier.

"Program obejmie także powiększenie mieszkania. Jak ktoś już ma małe mieszkanie i spłaca kredyt hipoteczny, a takich rodzin są przecież setki tysięcy, wtedy państwo polskie pomoże w polepszeniu standardów życia" – dodał Morawiecki.

"Mieszkanie bez wkładu własnego" - od kiedy?

"Mieszkanie bez wkładu własnego" może jeszcze w tym roku. - Poprosiłem o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania dla małżeństw do 40. roku życia – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Projekt ustawy może trafić pod obrady Sejmu we wrześniu. - Poprosiłem Rządowe Centrum Legislacji o natychmiastową pracę w tym zakresie, żeby w krótkich paru tygodniach powstał całościowy, obejmujący wszystkie aspekty projekt ustawy, i żeby we wrześniu ona mogła być procedowana – powiedział premier.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Premier podkreślił, że podobną funkcję prorodzinną ma spełniać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W jego ramach po urodzeniu drugiego, trzeciego czy czwartego dziecka – rodzina będzie otrzymywała 12 tys. zł na każde z dzieci między 12. a 36. miesiącem życia.

"Rodzice wiedzą najlepiej, jak te pieniądze spożytkować, dlatego pozostawimy to w ich gestii. Wszystkie te projekty wprowadzamy po to, żeby było nas więcej. Robimy to dla polskich rodzin i żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z kraju oraz mieli odwagę zakładać rodziny. To będzie wielki, wielomiliardowy wkład środków rządowych uzyskanych dzięki naprawie finansów publicznych we wzmacnianie życia rodzinnego, trwałości rodzin i dobrostanu materialnego. Zrobię wszystko, co w mocy naszego rządu, żeby nadal poprawiać los polskich rodzin" – podsumował premier.

Autorka: Agnieszka Gorczyca