Warszawa pomaga w spłacie zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Mieszkania komunalne w Warszawie - restrukturyzacja

Jak wyjaśnił ratusz, restrukturyzacja polega on na zmniejszeniu zadłużenia z tytułu czynszu w mieszkaniu komunalnym. "Możliwe to jest poprzez częściowe umorzenie istniejącego długu. Umorzenie może wynieść nawet 60 proc. kwoty zadłużenia" – podkreśla ratusz.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez magistrat, dotychczas z II edycji programu skorzystało 3 550 osób, które podpisały umowy restrukturyzacyjne na ponad 85 mln zł długu. Prawie 5 000 osób złożyło wnioski, deklarując chęć przystąpienia do programu.

Pierwsza pilotażowa edycja tego programu została zrealizowana w latach 2015-2019. Zawarto wówczas 3 355 umów restrukturyzacyjnych, które zakończyły się prawidłowo w 2 144 przypadkach. Jak poinformowało miasto, umowy dotyczyły zadłużenia na kwotę 43 mln zł, a dzięki restrukturyzacji udało się przywrócić umowy najmu mieszkania komunalnego w 317 przypadkach.

Jak zaznaczył ratusz, krótki okres obowiązywania I edycji programu (4 lata) powodował, że nie wszyscy zainteresowani mogli z niego skorzystać. "Dlatego powstał nowy program oddłużeniowy, który obecnie jest realizowany do 30 grudnia 2030 roku" - podkreślił magistrat.

Jak wyjaśniono, z programu mogą skorzystać warszawiacy, którzy mają trudności ze spłatą zadłużenia zarówno, gdy jeszcze zajmuje mieszkanie komunalne (również na podstawie najmu socjalnego), jak i w sytuacji, gdy już nie mieszkają w takim lokalu, ale zostali z zadłużeniem. Program jest też skierowany do tych osób, które odpowiadają solidarnie za długi, np. po dziadkach, rodzicach czy partnerach.

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych. Jak przystąpić?

Przystąpić do restrukturyzacji mogą osoby, które miały zadłużenie na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. nie pozwala na skorzystanie z tego programu).

Wnioski można składać do 29 czerwca 2021 r. do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami. Warunkiem udziału w programie jest brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwo w budynku.

Umorzenie zadłużenia mieszkania komunalnego - spłata

Zadłużenie poprzez częściowe umorzenie można spłacić, wybierając jeden z czterech wariantów.

Pierwszy to tzw. forma podstawowa jednorazowa, czyli spłata 40 proc. długu w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy, a pozostałe 60 proc. zadłużenia zostanie umorzone.

Druga forma to podstawowy ratalny. W tym przypadku do spłaty jest 60 proc. długu w ratach w okresie do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 tys. zł lub do 10 lat przy wyższych długach. Zadłużenie zostanie umorzone w 40 proc.

Trzecia forma restrukturyzacji skierowana jest do osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną w okresie powstania zadłużenia i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do spłaty jest 40 proc. zadłużenia w ratach przy umorzeniu 60 proc. długu.

Ostatni specjalny rodzaj restrukturyzacji jest przeznaczony dla osób solidarnie odpowiadających za długi. Do spłaty w ratach w tym przypadku jest 60 proc. "swojej" części długu, a zwolnienie z konieczności uregulowania 40 proc. długu. Dotyczy to tylko szczególnych przypadków kwalifikujących się na indywidualną formę pomocy, np. wysokie długi odziedziczone "nieświadomie" przez dzieci, uczące się jeszcze, nieposiadające stałych dochodów; a także wysokie długi w rodzinach z problemami społecznymi, chorobami wynikającymi z uzależnień.

Na złożenie wniosku pozostały jeszcze trzy miesiące. Szczegółowe informacje można uzyskać korzystając z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie.

Autor: Daria Kania

dka/ jann/