Zmiany w prawie budowlanym i mieszkaniowym w 2021 roku

"Zadaniem naszego państwa musi być nie tylko koncentrowanie się na własnych programach budowy mieszkań, ale przede wszystkim uwolnienie potencjału i wsparcie zarówno przedsiębiorców z branży, jak i samorządów posiadających dziś wiele atrakcyjnych gruntów pod budowę" – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Nie ma szans na zapewnienie szerokim grupom Polaków taniego i godnego mieszkania, a to w życiu każdego człowieka jedna z potrzeb absolutnie podstawowych, bez skutecznego współdziałania w trójkącie: państwo – przedsiębiorcy – samorząd. Dlatego wspólnie z nową ekipą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadzamy nową logikę w działaniach państwa w obszarze mieszkalnictwa" – dodał wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier wskazał program Lokal za grunt jako przykład nowego rodzaju działania w obszarze mieszkalnictwa.



Dziś częstym wyzwaniem dla inwestorów jest pozyskanie gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych. Program Lokal za Grunt uwolni w tym celu atrakcyjne tereny znajdujące się w posiadaniu gmin. Oczywiście z korzyścią dla samych gmin i ich mieszkańców – powiedział wicepremier.



W ramach programu Lokal za Grunt inwestorzy będą mogli nabywać nieruchomości od gmin z częściowym rozliczeniem ich ceny mieszkaniami lub innymi lokalami mogącymi służyć wspólnotom samorządowym – zaznaczył.





A wiceminister Anna Kornecka podkreśliła: "Pakiet mieszkaniowy to zbiór rozwiązań, które mają poprawić życie Polaków pod względem sytuacji mieszkaniowej. Pakiet mieszkaniowy to otwarcie na nowe podmioty. Chcemy, aby do dzisiejszej grupy partnerów na rynku mieszkaniowym, dołączyły inne podmioty, zaś obecnie funkcjonujące uzyskały nowe opcje realizacji inwestycji mieszkaniowych. Chcemy zachęcić spółdzielnie mieszkaniowe, NGOs, pracodawców do większego zaangażowania w budowę mieszkań na wynajem, a także wprowadzić na rynek mieszkaniowy nowe formy współpracy, jak kooperatywy mieszkaniowe czy SAN-y."

"Krajowy Zasób Nieruchomości będzie realizował projekty w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z samorządami. Mamy już 60 porozumień z gminami w całym kraju, spotkania odbyły się w ok. 150 jednostkach samorządu terytorialnego” – o działaniach KZN mówił Michał Sroka, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Pakiet mieszkaniowy. Dopłaty do czynszów

Pakiet mieszkaniowy to szereg rozwiązań, które mają poprawić sytuację mieszkaniową w Polsce. Składa się on z części społecznej oraz rynkowej. 4 stycznia 2021 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw społeczną część pakietu mieszkaniowego. Przepisy wprowadzające dopłaty do czynszu weszły w życie 5 stycznia 2021 r. Kto może je otrzymać? Na jakich zasadach?

Dopłaty do czynszu mogą otrzymać najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych dotknięci skutkami epidemii COVID-19. Dopłaty wyniosą maksymalnie 1.500 zł miesięcznie i będą wypłacane przez 6 miesięcy. Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać do 31 marca 2021 r. Przepisy obejmujące zwiększenia dofinansowania inwestycji w budownictwie komunalnym i społecznym budownictwie czynszowym wejdą w życie 5 marca 2021 r. Zmiany w społecznym budownictwie czynszowym obejmują wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na partycypację w budowie, m.in. przez SIM/TBSy, mieszkań o niskim czynszu (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%). Wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych zwiększono do 80% kosztów nowych inwestycji.

Efekty społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT to m.in.:

wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę,

zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach,

poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach,

dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań,

wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM) – obecne TBS,

możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM,

powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – o wartości 1,5 mld zł – jako wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19,

nowe tytuły wydatkowe, w związku z którymi właściciele książeczek mieszkaniowych będą mogli otrzymać premię gwarancyjną,

pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19,

cyfryzacja procesu budowlanego.

Cyfryzacja procesu budowlanego. Jakie wnioski można złożyć elektronicznie?

Postulat cyfryzacji procesu budowlanego był podnoszony od wielu lat przez różne środowiska związane z budownictwem. Zmiany w ustawie – Prawo budowlane umożliwią składanie określonych dokumentów w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Jednocześnie zostanie zachowana dotychczasowa forma składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego, czyli forma papierowa. Obywatel będzie miał możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w formie elektronicznej, czy papierowej. Dzięki przygotowanym przez nas rozwiązaniom będzie można łatwiej i szybciej zbudować dom czy budynek mieszkalny.

Od 4 lutego 2021 r. drogą elektroniczną będzie można:

złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego), zgłosić rozbiórkę, złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego, złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.



Od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną będzie można:

złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomić o zakończeniu budowy, złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.



Od 5 lipca 2021 r. drogą elektroniczną będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

"Lokal za grunt"

Ustawa „lokal za grunt”, wchodząca w skład rynkowej części pakietu mieszkaniowego, zawiera narzędzia sprzyjające inwestowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Ustawa ma zachęcić samorządy do szerszego angażowania się w działania służące rozwojowi budownictwa z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych. „Lokal za grunt” pozwoli uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin. Inwestorzy będą mogli nabywać nieruchomości od gmin z częściowym rozliczeniem ceny mieszkaniami lub innymi lokalami mogącymi służyć wspólnotom samorządowym. Ustawa została podpisana przez prezydenta.

Społeczne agencje najmu i inne rozwiązania w ramach rynkowej części pakietu mieszkaniowego

Rynkowa część pakietu mieszkaniowego m.in. przewiduje rozwiązania mające służyć podtrzymaniu rozwoju rynku mieszkań na wynajem i zwiększeniu oferty mieszkaniowej dla osób o średnich i niższych dochodach. Społeczne agencje najmu będą pełnić rolę pośrednika łączącego właścicieli mieszkań i osoby o dochodach uniemożliwiających wynajem mieszkania na rynku mieszkań komercyjnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i skierowany na komisję prawniczą.

Trwają prace nad kooperatywami mieszkaniowymi oraz funkcjonowaniem REIT w polskim systemie prawnym.

