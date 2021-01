Ile mieszkań w programie Mieszkanie Plus?

Program Mieszkanie Plus

Przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii występowała na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, przedstawiając m.in. informację na temat polityki mieszkaniowej państwa, w szczególności realizacji programu Mieszkanie Plus.

Jak mówiła Anna Kornecka, rządowy program Mieszkanie Plus składa się z części rynkowej i części społecznej. "W sumie liczba mieszkań wybudowanych i mieszkań w budowie to 26 tys. 182 mieszkania, w tym w części rynkowej 3 tys. 224 mieszkania, a w części społecznej 22 tys. 958 mieszkań" - powiedziała, wskazując, że dane te odnoszą się do stanu na koniec 2020 r.





Według Korneckiej, część rynkowa Mieszkania Plus to program budowy mieszkań na zasadach rynkowych, mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności adresowany do osób posiadających zdolność czynszową; ta część programu realizowana jest przez PFR Nieruchomości. Z kolei część społeczna to zintegrowany program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, który obejmuje program wsparcia inwestorów społecznego budownictwa czynszowego budujących mieszkania na wynajem lub mieszkania spółdzielcze lokatorskie dla osób o średnich dochodach, program wsparcia gmin współpracujących z innymi podmiotami przy tworzeniu mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób o niższych dochodach oraz program wsparcia samorządów lokalnych i organizacji pożytku publicznego w zakresie budownictwa komunalnego i wspomaganego dla osób o najniższych dochodach.

Program Mieszkanie na Start

Przedstawicielka MRPiT poinformowała także posłów, że w ramach programu Mieszkanie na Start, dotyczącego oferty mieszkań, w których umowa najmu obejmuje dopłaty do czynszu, "w tym momencie jest 1310 mieszkań wskazanych do objęcia umowami najmu z dopłatami". Powiedziała również, iż podpisano z samorządami 51 porozumień o współpracy w celu utworzenia spółek celowych lub towarzystw budownictwa społecznego do budowy mieszkań.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zawiera rozwiązania wspierające budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach na zasadach rynkowych z wykorzystaniem gruntów publicznych.

