Ustawa "lokal za grunt" od 1 kwietnia 2021 r.

Ustawa "lokal za grunt"

Ustawa "lokal za grunt", czyli ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości byłą przedmiotem debaty w poniedziałek (11 stycznia) w Senacie.

Podczas debaty przedstawicielka resortu rozwoju, pracy i technologii była pytana m.in. o realizację rządowego programu mieszkaniowego. Wiceminister Anna Kornecka podkreśliła, że ustawa "lokal za grunt" to jest element rynkowej części pakietu mieszkaniowego i narodowego programu mieszkaniowego. "Na dzień dzisiejszy ten zasób mieszkaniowy, który jest realizowany bądź jest w budowie, bądź jest wybudowany - oddany do użytkowania, to ok. 26 tys. mieszkań" - poinformowała.





Dodała, że to jest "efekt ogólny wszystkich segmentów programu mieszkaniowego" na koniec 2020 roku.

W trakcie debaty senatorowie przyznawali, że ustawa jest potrzebna, ale część z nich wątpiła w jej skuteczność. Przekonywali, że nowe przepisy mogą być kuszące dla gmin, które mają nadpodaż gruntów. Inaczej z kolei może być w miastach, które gruntów pod cele mieszkaniowe mają niewiele - wskazywali.

Podczas debaty senatorowie nie zgłosili wniosków legislacyjnych i tym samym ustawa trafi pod głosowanie całej izby. Wcześniej senackie komisje infrastruktury oraz samorządu poparły wniosek, by przyjąć ustawę bez poprawek.

Powiększanie zasobu mieszkaniowego

Według resortu rozwoju, pracy i technologii nowe przepisy mają wesprzeć gminy w powiększaniu własnego zasobu mieszkaniowego - mieszkań komunalnych, czynszowych i społecznych.

Zgodnie z ustawą, inwestor za otrzymanie gruntu pod budowę mieszkań od samorządu ma się z nim rozliczać mieszkaniami bez naliczania swojej marży. Część rozliczenia będzie mogła być też w formie pieniężnej. Inwestor z kolei będzie mógł swobodnie dysponować mieszkaniami, które nie zostaną przekazane gminie.

Ustawa przewiduje, że inwestor będzie mógł wybudować nowy budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować budynek już istniejący.

Według nowych rozwiązań dopuszczone mają być też inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną).

Zgodnie z nowym prawem, nieruchomości oferowane przez gminę będą musiały być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub będzie musiała być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Takie rozwiązanie ma na celu przyspieszenie inwestycji i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

Dopłaty do czynszu

Przewiduje się, że najemcy mieszkań uzyskanych przez gminę w rozliczeniu "lokal za grunt" będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start", który jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. Dopłaty mają na celu polepszenie warunków mieszkaniowych osób średniozamożnych.

Innym rozwiązaniem jest też tzw. grant na infrastrukturę. Gmina, która zaangażuje się w prowadzenie polityki mieszkaniowej poprzez m.in. tworzenie mieszkań komunalnych; tworzenie mieszkań w formule TBS; czy współpracę z inwestorami na zasadach lokal za grunt będzie mogła uzyskać grant np. na drogę, żłobek, przedszkole w wysokości 10 proc. tego przedsięwzięcia infrastrukturalnego. Projekt przewiduje, że grant na infrastrukturę będzie można łączyć z innymi środkami, np. pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowe przepisy mają ponadto wprowadzić zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

autor: Michał Boroń

mick/ je/