Opłaty za odpady komunalne w 2020 roku - w którym mieście żyje się najtaniej

W roku 2020 r. zwycięzcą zostało Miasto Zambrów, z rocznymi wydatkami na usługi komunalne w wysokości 1.611 zł. Pomimo wzrostu kosztów o 2,64% w stosunku do roku poprzedniego, udało mu się osiągnąć status tegorocznego lidera. „Należy podkreślić, że od wielu lat ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków należą do tanich w porównaniu z innymi miastami. Ponadto, ceny za odpady komunalne nie były podnoszone od czterech lat. Dodając do tego bezpłatną komunikację miejską, brak opłat za parkowanie oraz niemaksymalne stawki uchwalone przez Radę Miasta Zambrów, dotyczące podatku od nieruchomości, daje to pełen obraz usług komunalnych, które obowiązują w naszym mieście” - mówi Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Miasta Zambrów.

Ranking przygotowany przez firmę doradczą Curulis obejmuje analizę rocznych kosztach usług komunalnych, jakie obciążają statystyczną rodzinę w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, komunikacja publiczna oraz strefy płatnego parkowania. Średniorocznie opłaty za usługi komunalne przypadające na 4-osobową rodzinę mieszkającą w mieście powiatowym wyniosły w 2020 roku 3422 zł. Nadal widzimy wyraźny podział na " drogi ” zachód i “ tani ” wschód. Status najdroższego województwa pozostaje przypisany, po raz kolejny, województwu śląskiemu. Na drugim miejscu plasuje się województwo lubuskie, natomiast jako najtańsze ponownie figuruje województwo podlaskie.





Najwięcej płacimy za odbiór odpadów komunalnych. Z raportu opublikowanego przez UOKiK w sierpniu 2019 r. wynika, że głównym powodem wzrostu opłat jest brak odpowiedniej konkurencji wśród przedsiębiorstw świadczących usługi związane z wywozem odpadów komunalnych. Gospodarstwa domowe, które w 2020 r. deklarują selektywną zbiórkę odpadów średniorocznie, ponoszą koszt w wysokości 919,85 zł, tj. o 42% więcej niż rok wcześniej oraz 85% więcej niż dwa lata temu. Według województw najwyższe opłaty płacą mieszkańcy woj. dolnośląskiego (1.081,89 zł), śląskiego (1.036,54 zł), wielkopolskiego (1.035,98 zł), opolskiego (1.018,91 zł). Drożeją również opłaty za wodę i ścieki — w porównaniu do ubiegłego roku statystyczna polska rodzina zapłaci 3% więcej.

PEŁNA WERSJA RAPORTU WRAZ Z RANKINGIEM WSZYSTKICH MIAST: https://www.curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-na-uslugi-komunalne-2020

