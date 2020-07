Nowe prognozy analityków rynku nieruchomości ― czekamy na spadek cen

. Źródło: shutterstock

Jednak zarówno kupujących, jak i deweloperów najbardziej interesowała kwestia spadku cenowego ― czy w ogóle nastąpi, jeśli tak, to kiedy, i na jakie obniżenie cen trzeba być przygotowanym.

Najnowsze badania rynku sporządzone przez analityków dają odpowiedź na to pytanie ― spadek nastąpi i przez jakiś czas potrwa. W niniejszym artykule wyjaśniamy szczegóły.





Kiedy i ile ― liczby i szacunki ekspertów

W ciągu kilku ostatnich miesięcy regularnie przeprowadzano badania rynku nieruchomości pozwalające na sporządzenie merytorycznych prognoz. Jedną z najważniejszych analiz stało się zestawienie firmy Emmerson Evaluation pt. "Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Rynek pierwotny i wtórny".

Początki spadku cenowego mogą nastąpić już pod koniec 2020 roku. Tendencja ta miałaby się zachować przez kilka następnych lat ― eksperci szacują, że może potrwać nawet do końca 2022 roku.

Jeżeli chodzi o liczby ― przewiduje się spadek w wysokości od 5 do 7% rocznie, czyli pod koniec okresu kryzysowego ceny ulegną 15-20-procentowemu obniżeniu w porównaniu do stanu rynku sprzed pandemii.

Za punkt szczytowy wzięto przełom lat 2019 i 2020, kiedy to rynek nieruchomości sięgnął najwyższego poziomu cenowego.

Co prawda, na razie deweloperzy otwarcie nie przyznają się do decyzji o obniżaniu cen, ponieważ uderzyłoby to w ich stabilność finansową, jednak eksperci zgodnie zapewniają, że spadek jest nieunikniony. Tyle, że może on wyglądać nieco inaczej, niż klasyczne obniżenie stawek za metr kwadratowy ― deweloperzy mogą korzystać z opcji “gratisów”, na przykład darmowego miejsca parkingowego czy komórki lokatorskiej przy zakupie mieszkania.

Aktualne ceny oraz oferty największych deweloperów z całej Polski można znaleźć na portalu inwestycji mieszkaniowych Korter ― jest to przydatne narzędzie do śledzenia zmian cenowych na rynku pierwotnym.

Główne przyczyny spadku cenowego

Wiarygodność prognoz co do zmiany sytuacji na rynku nieruchomości oparta jest o ocenę zaobserwowanych procesów zarówno gospodarczych, jak i społecznych.

Związane z rządowymi restrykcjami zatrzymanie się działalności gospodarczej zmieniło podejście osób poszukujących nowego lokum.

Niepewna sytuacja finansowa. Zaburzone funkcjonowanie firm, zmiana trybu oraz zmniejszenie godzin pracy sprawiły, że kupujący wolą nie ryzykować inwestując w mieszkanie , o ile nie mają pewności co do dalszego rozwoju sytuacji i poziomu własnych zarobków.

Kredyty hipoteczne stały się mniej dostępne. Polityka banków dotycząca udzielania kredytów mieszkaniowych uległa istotnemu zaostrzeniu ― ze względu na sytuację na rynku pracy, oraz wspomnianą już niepewność finansową wielu kredytobiorców, kryteria banków stały się bardziej rygorystyczne.

Obniżenie popytu. Dwa powyższe czynniki z czasem spowodowały zatrzymanie, a nawet zamrożenie rynku nieruchomości ― finalizowano jedynie transakcje rozpoczęte przed pandemią. Czynnik ten zmusił deweloperów do zastanowienia się nad polityką cenową i sposobami na przyciągnięcie klientów.

Nieruchomości inwestycyjne ― czy warto?

Pandemia COVID-19 spowodowała całkowite kilkumiesięczne zatrzymanie się ruchu turystycznego, co nie mogło się nie odbić na właścicielach nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy.

Lokale inwestycyjne, które były hitem rynku nieruchomości w kilku ostatnich latach, nagle przestały być atrakcyjne ― opłacalność ich już jest wątpliwa, i nie wiadomo, kiedy wróci do normy.

Jednak kwestia zakupu nowych nieruchomości na wynajem ― na przykład, w lokalizacjach o wysokim potencjale turystycznym, jak to w Zakopanem lub na terenach nadmorskich w okolicach Gdańska czy Szczecina ― nie jest tak jednoznaczna.

Zaobserwowany spadek rentowności lokali inwestycyjnych mimo wszystko jest zjawiskiem okresowym ― eksperci uważają, że po ostatecznym ustabilizowaniu się sytuacji (jak wynika z powyższych szacunków ― pod koniec 2022 roku) atrakcyjność takich posiadłości znów będzie wysoka.

Jak zmieniają się preferencje kupujących ― hity sprzedaży w okresie kryzysowym

Obecna sytuacja finansowa, jak też zmiana ogólnych warunków życia, istotnie wpłynęły na gusta poszukujących nowego mieszkania.

Coraz więcej osób rozgląda się za lokum o dodatkowej powierzchni w postaci ogródka czy tarasu ― atuty swobodnej przestrzeni do życia stały się w ostatnim czasie decydujące. Rośnie też popularność inwestycji o infrastrukturze rekreacyjnej i zapleczu usługowym, które zapewniają wystarczający komfort życia bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania.

Większe metraże w przystępniejszej cenie. Lokale o większej powierzchni będą coraz bardziej popularne, szczególnie po prognozowanej obniżce cen, dzięki której można będzie nabyć większe lokum w dobrej cenie.

Dalej od miasta i tłumów ― coraz więcej chętnych na domy i działki. Wzrost popularności tego typu nieruchomości odnotowywany jest już w obecnych warunkach spowolnienia rynku, i eksperci zapowiadają jedynie nasilenie się tego trendu. Nieruchomości kameralne, położone w oddali od dużych miast są uważane za bardziej bezpieczne i odpowiednie do normalnego funkcjonowania w ewentualnych warunkach jakichkolwiek ograniczeń społecznych.

Co po kryzysie ― przyszłość rynku nieruchomości

Jeszcze miesiąc temu opinie ekspertów co do rozwoju sytuacji na rynku nieruchomości były bardzo odmienne ― jedni prognozowali jedynie stabilizację cen, drudzy zapowiadali poważną recesję, trzeci przewidywali mało odczuwalne spadki cenowe.

Ostatnie badania są już bardziej jednolite ― zgodnie mówi się o obniżeniu cen mieszkań.

Jednak niewątpliwie nastąpi moment, w którym obecna tendencja zacznie zanikać.

Mamy na razie zarys prognozy na kolejne dwa lata, czyli do końca 2022 roku.

Niektórzy analitycy prognozują, że po tym okresie nastąpi intensywne uaktywnienie rynku i istotny wzrost cenowy.

To pozwala nam wyciągnąć wnioski, że kolejne kilka lat będą sprzyjały udanym transakcjom na rynku nieruchomości ― czyli będzie to dobry czas na zakup nowego mieszkania.