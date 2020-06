Jak uzyskać dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną?

Jak obniżyć rachunki za prąd przy jednoczesnym zaoszczędzeniu swojej energii? Złóżcie online wniosek w programie „Mój prąd”. 5 tysięcy zł – nawet na takie dofinansowanie mogą liczyć ci, którzy wezmą w nim udział. Jest ich coraz więcej. Internetowe wnioski złożyło już niemal 40 tysięcy osób. Dołączasz?

Bez napięcia

Najpierw kilka słów o samym programie. „Mój prąd” to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). To miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej).

Oferowane dofinansowanie - w formie dotacji - pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji (ale nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie).





To teraz po kolei:

Krok 1: Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.

Krok 2: Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23 lipca 2019 r.

Krok 3: Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Krok 4: Złóż przez internet wniosek o dofinansowanie

I właśnie przechodzimy do tego kroku.

Z energią

- Tym, od czego powinniśmy zacząć to – jeśli go jeszcze nie mamy – założenie profilu zaufanego. To naprawdę proste i szybkie do wykonania. PZ jest ważny trzy lata. W tym czasie przyda się wielokrotnie – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Kolejny krok to wizyta na naszym portalu GOV.pl. To tam znajdziemy wszystkie e-usługi, w tym tę umożliwiającą złożenie online wniosku o dofinansowanie w programie „Mój prąd” – dodaje szef MC.

Przygotujcie też elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów:

- kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.

- dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej wpłacie,

- zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

- oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Wszystko gotowe? Zaczynamy. E-usługa, która Was interesuje to Skorzystaj z programu „Mój prąd” (znajdziecie ją na www.GOV.pl, żeby było szybciej – skorzystajcie z wyszukiwarki).

Jeśli jesteście już w odpowiednim miejscu, czyli na stronie e-usługi, dalej postępujcie według naszych wskazówek:

1.Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.

2.Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).

3.Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.

4.Dołącz wymagane załączniki.

5.Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).

6.Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

7.Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Gotowe!

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

W ostatnim czasie dodaliśmy do tej e-usługi jeszcze jedno udogodnienie – możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Jeśli chcecie skorzystać z tej możliwości, wzór pełnomocnictwa znajdziecie na stronie www.mojprad.gov.pl. Jego skan dołączcie do elektronicznego wniosku.

Elektryzujący maj

- Do dziś elektroniczne wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd” złożyło niemal 40 tysięcy Polaków. Najwięcej w maju - 10 992, a tylko w pierwsze 10 dni czerwca - ponad 4 tysiące - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Udział w programie do wiele plusów. Możemy dostać spore dofinansowanie, ale przede wszystkim możemy zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy.

Do tej pory, dzięki programowi, zredukowaliśmy już emisję dwutlenku węgla o 122 200 000 kg/rok!

Nie bójcie się, że zabraknie dla Was pieniędzy. Do rozdysponowania jest nadal ponad 858 milionów zł.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące programu, zajrzyj na stronę www.mojprad.gov.pl