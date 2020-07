Wakacyjny remont 2020-2022

Potrzeby remontowe vs plany remontowe

Wiele osób dostrzega bieżącą potrzebę remontową w swoim mieszkaniu/domu. Z różnych względów nie wszyscy zaspokoją ją w najbliższej przyszłości. Większość Polaków zamierza podjąć jednak działania mające na celu zmianę tej sytuacji na lepsze. W ciągu najbliższych dwóch lat 57% Polaków, których lokal wymaga remontu, planuje takie przedsięwzięcie. Zdecydowana większość z nich przyjęła horyzont czasowy na najbliższy rok. Tylko nieco ponad 30% spośród planujących remont wyznaczyło sobie na to więcej czasu – od 1 roku do 2 lat.

Plany przeprowadzenia remontu w ciągu najbliższych dwóch lat – lokal wymaga remontu





W grupie osób, których lokal wymaga remontu, sytuacja jest dosyć mocno wewnętrznie zróżnicowana w zależności od szczegółowej charakterystyki respondentów. Przykładowo wśród osób dysponujących miesięcznym dochodem netto per capita w wysokości 2-3 tys. zł aż 94% ankietowanych planuje przeprowadzenie remontu w ciągu dwóch najbliższych lat. Z kolei mieszkańcy najmniejszych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców) pomimo istniejących potrzeb remontowych, najrzadziej zgłaszali plany remontowe. Remontów nie planuje tam 72% badanych. Jeśli chodzi o rozkład wiekowy, to najniższy odsetek planujących remont w perspektywie najbliższych dwóch lat (48%) stwierdzono w najstarszej grupie (powyżej 55 lat).

Chęci i możliwości a plany remontowe

Jeszcze większa grupa Polaków zamieszkuje lokale, w których remont nie jest koniecznością. Nie oznacza to bynajmniej, iż w najbliższym czasie nie będą prowadzone w nich żadne prace remontowe. Istnieje zauważalna grupa osób, która snuje i zamierza wcielić w życie plany remontowe, nie wynikające wprost ze stanu technicznego, ale z chęci poprawienia komfortu, walorów estetycznych zamieszkiwanej nieruchomości, bądź podniesienia jej funkcjonalności np. w związku ze zmianą stanu osobowego/wiekowego zamieszkujących ją domowników.

Plany przeprowadzenia remontu w ciągu najbliższych dwóch lat – lokal nie wymaga remontu

W naturalny sposób odsetek planujących remont w lokalu, gdzie takie działanie nie jest koniecznością, będzie niższy. W najbliższych 2 latach około 23% Polaków zamieszkujących lokal niewymagający remontu i tak planuje takie działanie. Najwyższą skłonność do realizacji prac remontowych wykazują mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców). Niemal jedna trzecia tego rodzaju respondentów zgłosiła takie zamiary. Nie jest do dla nich pilna kwestia, gdyż większość z nich wskazywała raczej na perspektywę 2-letnią niż 1-roczną. Do realizacji prac remontowych, które nie są wymuszone aktualnym stanem technicznym/standardem zamieszkiwanego lokalu nie garną się największe gospodarstwa domowe (powyżej 5 osób). Odsetek wskazań na istniejące plany remontowe w tej grupie sięgnął zaledwie 13%.

Remont wymuszony czy wymarzony – różne oczekiwania i wymagania

Plany remontowe mogą być wymuszone rzeczywistymi, realnymi potrzebami, wynikającymi wprost ze stanu zamieszkiwanego lokum, bądź też efektem oczekiwań i możliwości skłaniających do upiększania otoczenia. Od tego, co stanowi genezę deklarowanych planów remontowych wiele zależy. Co potwierdziło badanie przeprowadzone przez PMR, obie grupy mają odmienne podejście do wielu kwestii, a to przełoży się na wiele konkretnych decyzji, które zostaną podjęte w przyszłości. Raport „Plany remontowe Polaków 2020”, do zapoznania z którym zachęcamy, uwzględnia najbardziej wyraziste różnice między tymi grupami, dzięki czemu powinien ułatwić nakreślenie sprofilowanej oferty trafiającej w potrzeby każdej z nich.

Marcin Uryga, Senior Analyst, PMR Ltd. Sp. z o.o.

