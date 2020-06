Mszyce w ogrodzie – zwalczanie

Małe mszyce – duży problem

Mszyce, to niepozorne pluskwiaki (występują zarówno osobniki uskrzydlone i bezskrzydłe), które żyją na Ziemi od milionów lat. Przez ten czas w toku ewolucji powstało blisko 5 tysięcy gatunków mszyc. A przynajmniej tyle zidentyfikowali dotąd afidolodzy. Tak, nauka o mszycach doczekała się swojej odrębnej nazwy: afidologia. Choćby ten jeden fakt potwierdza, że ludzie mieli (i niestety mają nadal) powody, by dobrze poznać biologię mszyc – głównie po to, by móc je zwalczać w uprawach roślin.

Mszyce bowiem masowo atakują niemal wszystkie rośliny zarówno na polach (np. zboża, warzywa), w sadach jak i w ogrodach (np. na różach) a także na parapetach naszych mieszkań. Żywią się sokami roślin, powodując ograniczenie rozwoju zamieranie pędów, a nawet całych roślin. Rośliny, na których żerują mszyce łatwiej też „łapią” choroby – np. grzybowe, czy bakteryjne. Mszyce przenoszą też niektóre wirusy roślin.

Mszyca grochowa, mszyca czeremchowo-zbożowa i mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana są wskazane wśród 14 gatunków o największym znaczeniu ekonomicznym dla upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych (Źródło).

Jak rozpoznać, że na roślinie żeruje mszyca?

Jako, że mszyce mają bardzo małe rozmiary (długość ciała najczęściej 1-2 mm), to najczęściej zauważamy dopiero efekty żerowania kolonii mszyc. Są to najczęściej pozwijane do wewnątrz liście (np. jabłoni, czy porzeczki) i to zwłaszcza najmłodsze, dopiero co rozwinięte listki. Jeżeli rozwiniemy taki zwinięty liść (często niestety nie da się tego zrobić bez jego uszkodzenia) zobaczymy liczne mszyce: szare, czarne, zielone, brązowe, czy np. kremowo-białe, które żerują na spodzie liścia. Liście na których żerują mszyce deformują się i zmieniają kolor – najczęściej żółkną. Najchętniej larwy i dorosłe mszyce żerują na młodych pędach i młodych liściach.

Na różach mszyce obsiadają z reguły młode pędy i okolice pąków. Na pomidorach mszyce żerują na wierzchołkach powodując ich deformację i zahamowanie wzrostu.

Mszyca porzeczkowo-czyściecowa powoduje np. deformacje i zmiany zabarwienia liści porzeczek, które stają się wypukłe, pofałdowane i zmieniają barwę na żółtozieloną, starsze na wiśniowoczerwoną (Źródło).

Mszyce z rodziny miodownicowatych (osiągają rekordowe rozmiary jak na mszyce – do 7-8 mm), żerują na drzewach iglastych. Charakterystycznym skutkiem ich żerowania jest duża ilość spadzi, która może aż kapać z drzew (Źródło).

Najlepiej oczywiście zareagować na początku inwazji, gdy niewiele liści danej rośliny jest zajętych przez żerujące mszyce. Poza tym mszyce niezwykle szybko rozmnażają się i kolonizują sąsiednie rośliny. Stąd bardzo ważne jest, by regularnie „patrolować” nasz ogród, zwłaszcza wiosną, kiedy to rosną młode pędy i liście. Im wcześniej zauważymy mszyce, tym szybciej możemy zacząć je zwalczać i tym mniej szkód narobią nam w ogrodzie. Gdy zaniedbamy obserwację i zwalczanie mszyc powinniśmy się liczyć z zahamowaniem wzrostu roślin, zamieraniem pędów, obniżeniem plonów a w skrajnych przypadkach z uschnięciem rośliny.

Skutki żerowania mszyc na liściach porzeczki Źródło: shutterstock

Kolonia mszyc na liściu jabłoni Autor: Maja H.

Liście jabłoni zaatakowane przez mszyce Autor: Maja H.

Zwalczanie mszyc – „chemia”

Nie po to sadzimy rośliny w ogrodzie, by stały się pokarmem mszyc. Stąd chętnie sięgamy po najprostsze środki zaradcze – opryski gotowymi preparatami chemicznymi (insektycydami – tj. środkami owadobójczymi) kupionymi w sklepie. Tego typu preparatów są dziesiątki, jeśli nie setki. Przykładowo można wymienić jedne z popularniejszych w sklepach: Mospilan 20 SP, Pirimor 500 WG, Karate Zeon 050 CS, Deltam AL, Polysect 005 SL, Calypso 480 SC, Kohinor 200SL, Parcan AE, Decis Mega 50 EW.

W przypadku tych preparatów trzeba precyzyjnie stosować się do zaleceń producenta odnośnie roślin, które mogą być nimi opryskiwane, karencji (czyli czasu jaki musi upłynąć między opryskiem a zbiorem plonów), prewencji, czy terminu oprysków. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że opryski insektycydami można wykonywać wyłącznie w godzinach wieczornych kiedy to nie latają już pożyteczne owady zapylające (w szczególności pszczoły, trzmiele, czy motyle).

Mimo zachowania najwyższej staranności opryski środkami owadobójczymi mogą być zabójcze nie tylko dla mszyc ale i pożytecznych owadów (takich jak np. naturalni wrogowie mszyc – biedronki, złotooki, bzygi). Wielu naukowców uważa także, że żadne insektycydy, nie są całkowicie obojętne dla pszczół, nawet jeżeli stosujemy odpowiednią karencję i prewencję. Coraz więcej osób nie chce pryskać swoich roślin „chemią” - zwłaszcza w małych przydomowych ogródkach, gdzie chcemy wyhodować ekologiczne owoce, czy warzywa. Ponadto pojawiają się doniesienia, że mszyce potrafią się uodparniać na stosowane zbyt często "chemiczne" środki owadobójcze. Stąd coraz częściej szukamy ekologicznych preparatów do oprysków.

Mszyce na bzie czarnym - oprysk Źródło: shutterstock

Opryski na mszyce Źródło: shutterstock

Zwalczanie mszyc – gotowe preparaty ekologiczne

Ten popyt sprawił, że coraz częściej producenci oferują ekologiczne preparaty do oprysków z naturalnych składników (np. czosnku, octu, olejów roślinnych, polisacharydów). Przykładowo można wymienić takie preparaty do oprysków na mszyce, jak: Emulpar 940 EC, Biochron, Agricolle, Substral Nawóz Naturen Multi-Insekt Bio, Compo Bio, Agrocover, Insect Control, Promanal 60EC. Ciekawym preparatem z gamy produktów ekologicznych jest Perma-Guard AdeSil, który dzięki organicznej formie długodziałającego krzemu wzmacnia ściany komórkowe roślin utrudniając szkodnikom (w tym mszycom) ich uszkodzenie.

Ekologiczne preparaty do oprysków z reguły (ale i tak warto czytać zalecenia producentów co do ich stosowania) nie są szkodliwe dla roślin i pożytecznych owadów. Znacznie skrócone są więc (a najczęściej ich nie ma) okresy karencji i prewencji.

Ważne

Wszystkie opryski, aby były skuteczne, muszą fizycznie spaść na mszyce. Bywa to oczywiście trudne, bo mszyce żerują z reguły na spodzie liści. A liście na skutek żerowania mszyc zwijają się, czym dodatkowo osłaniają owady przed opryskiem.