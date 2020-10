Wentylacja z odzyskiwaniem ciepła (rekuperacja) - korzyści

Już w styczniu 2021 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące projektowania budynków, w tym domów jednorodzinnych. To istotna przyczyna, dla której należy uwzględnić instalację systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła. Nowe rozporządzenie ma na celu przekształcenie domów w budynki pasywne bądź energooszczędne.



- Przez długi czas głównym powodem strat ciepła były źle ocieplone ściany i dachy oraz nieszczelne okna. Jednak prowadzone przez ostatnie lata termomodernizacje, a także wymiany stolarki okiennej doprowadziły do tego, że obecnie głównym elementem wpływającym negatywnie na energooszczędność budynku jest wentylacja. To jedna z najważniejszych przyczyn, dla których warto zastosować wentylację mechaniczną z odzyskiwaniem ciepła i w efekcie uzyskać oszczędności w kosztach ogrzewania, sięgające nawet do 30- 40% – podkreślił Marek Kochoń, ekspert Castoramy Polska.

Rekuperacja – nowy sposób oszczędzania

Wentylacja jest niezbędna w każdym domu. Powinna spełniać trzy zadania jednocześnie - efektywnie wymieniać powietrze z otoczeniem, oczyszczać je oraz zapobiegać utracie wyprodukowanego ciepła. Taki mix korzyści zapewnia komfortowe i korzystne dla zdrowia warunki funkcjonowania każdego domu.



Dlatego w nowych domach, w których powinien być zachowany najwyższy standard wykorzystania ciepła, warto zainstalować wentylację mechaniczną z odzyskiwaniem ciepła, czyli rekuperację ogrzewającą świeże powietrze ciepłem powietrza odprowadzonego z wnętrza domu. Co ważne, oba strumienie powietrza nie mieszają się w procesie przekazywania ciepła. Rekuperacja nie tylko znacznie ogranicza straty ciepła związane z wentylacją – nawet do 95%, ale też jest niezależna od panujących warunków atmosferycznych, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wentylacji grawitacyjnej. Jest to inwestycja na lata, która oprócz wymiaru ekonomicznego, ma także szeroki wymiar zdrowotny. W prawidłowo wentylowanych pomieszczeniach eliminowane są czynniki sprzyjające występowaniu pleśni lub grzyba, a pobierane powietrze podlega oczyszczeniu m.in. z niebezpiecznych pyłów zawieszonych, szczególnie niebezpiecznych w okresie jesienno-zimowym, gdy pojawia się smog.





Wentylacja naturalna a mechaniczna

Stosowane wcześniej systemy nie dawały satysfakcjonujących efektów. Na przykład wentylacja grawitacyjna dominująca w polskich domach, działa na zasadzie wymiany powietrza poprzez różnice temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ten system efektywnie sprawdza się zimą, jednak związany jest z ryzykiem doprowadzania do pomieszczeń niebezpiecznych związków występujących w smogu oraz znaczącą utratą ciepła. Wentylacja grawitacyjna może odpowiadać za utratę nawet 30-40% ciepła wyprodukowanego w budynku. Natomiast latem, gdy na zewnątrz panuje upał, kanały wentylacyjne najczęściej zaciągają do pomieszczenia gorące powietrze.

– System wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła jest uniezależniony od warunków zewnętrznych. Dzięki kontrolowanemu za pomocą centralki nawiewowi i wypływowi powietrza, można uzyskać komfortowe warunki i wysoką energooszczędność przez cały rok. – tłumaczy Marek Kochoń z Castoramy. - Czerpane z zewnątrz świeże powietrze podlega nawet trzykrotnej filtracji i przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie ogrzewane jest zużytym, ciepłym powietrzem odprowadzanym z wnętrza domu. Ruch powietrza w systemie zapewniają efektywne i ciche wentylatory.

- Oprócz niewątpliwych zalet związanych z energooszczędnością, przy podejmowaniu decyzji o instalacji tego typu wentylacji warto pamiętać o możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości nawet 10 000 złotych z rządowego programu „Czyste powietrze” – dodał Marek Kochoń.

Podsumowując: wentylacja mechaniczna z odzyskiwaniem ciepła to redukcja kosztów ogrzewania w skali budynku nawet o 30%-40 % oraz zdrowsze i czystsze powietrze w pomieszczeniach zapewniające lepszy komfort życia. Castorama, jako jedna z pierwszych w Polsce, ma w swojej ofercie kompletne systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła, najbardziej efektywne z punktu widzenia oszczędzania energii.

