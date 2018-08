Policja prowadzi dziś kaskadowe pomiary prędkości

Czym są kaskadowe pomiary prędkości? To kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Takie rozstawienie policjantów ma za zadanie wyłapanie kierowców, którzy od razu po minięciu patrolu ponownie przekraczają dozwoloną prędkość.

Jak przypominają policjanci, przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W gąszczu znaków, informacji i innych uczestników dróg łatwiej o popełnienie błędu lub przeoczenie ważnego komunikatu. Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do warunków panujących na drogach (tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody i stanu nawierzchni) oraz własnych umiejętności. Należy również pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, by w razie konieczności nagłego hamowania mieć miejsce na bezpieczne wytracenie prędkości.

reklama reklama

Policja szczególnie apeluje do tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lata, którzy wyróżniają się skłonnością do brawury i ryzyka. Tragiczne zdarzenia w ruchu drogowym z ich udziałem nasilają się w wakacje, a w ostatnim czasie policja każdego dnia odnotowuje wypadki, których byli sprawcami.