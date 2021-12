Volkswagen elektryczny? Marka podsumowuje rok i snuje plany

Volkswagen elektryczny? Hasła o elektromobilności dominują na rynku. Na ile są aktualne w salonach niemieckiej marki? Oto jak firma podsumowuje rok.

Sprzedaż samochodów w Polsce. Rok 2021 nie był łatwy

Z całą pewnością obecna sytuacja związana z kryzysem na rynku półprzewodników w znacznym stopniu utrudnia nam zaspokajanie potrzeb klientów oraz realizowanie naszych założeń biznesowych. – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen. I choć pandemia rzeczywiście dość mocno pokrzyżowała marce plany, niemiecki producent z optymizmem patrzy w przyszłość. Szczególnie że ma przed oczami kilka kluczowych trendów. Po pierwsze chodzi o rozbudowę gamy modelowej. W roku 2022 w Polsce zadebiutują takie auta jak nowy T-Roc, Taigo i ID.5.

Premiery Volkswagena. Taigo będzie sukcesem!

Volkswagen Taigo już dziś budzi potężne zainteresowanie. Będzie to bowiem dostępnie wyceniony SUV miejski typu coupe. Pierwsze informacje płynące z rynku po prezentacji danych modelu wskazują na potencjalnie wielki sukces sprzedażowy. Za sprawą liftingu dużym zainteresowaniem dalej będzie się cieszył także model T-Roc. Co wyraźnie widać na ulicach polskich miast, to obecnie jeden z najpopularniejszych Volkswagenów. Jeżeli chodzi o ID.5, kluczowe staną się dwa fakty:

Volkswagen ID.5 to samochód produkowany z neutralnym bilansem węglowym.

W samochodzie zadebiutuje zaktualizowany system Travel Assist z funkcją samodzielnej zmiany pasa po włączeniu kierunkowskazu oraz inteligentny układ automatycznego parkowania Park Assist Plus.

Volkswagen elektryczny? Tak, coraz bardziej.

Wyniki sprzedaży po trzecim kwartale pozwoliły nam plasować się na drugim miejscu w Polsce w rankingu rejestracji aut elektrycznych, po marce Tesla. Modele ID.3 i ID.4 spotkały się z dużym zainteresowaniem. – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen. I choć informacja ta na pierwszy rzut oka wygląda dość imponująco, imponująca do końca nie jest. W końcu rynek samochodów elektrycznych w Polsce nadal jest raczej niewielki. Volkswagen przedstawił za to inną i dużo bardziej ciekawą statystykę. Zdradził bowiem ile kosztuje statystyczny elektryk w Polsce.

Ile kosztuje elektryczny Volkswagen w Polsce?

Przeciętny kierowca za fabrycznie nowego Volkswagena ID.3 płaci w Polsce 178 tys. zł. W tej kwocie aż 18 tys. zł to wyposażenie dodatkowe. Modele ID.4 są przeciętnie jeszcze droższe. Średnia cena transakcyjna to 239 tys. zł, przy czym aż 32 tys. zł to wyposażenie dodatkowe.

Bo elektryczny Volkswagen to też... floty!

Analiza rynkowa i cenowa to jedno. Poza tym marka dla o budowanie stacji ładowania przy salonach dealerskich – w efekcie ma ich ponad 100 i to tylko na południu Polski. Dodatkowo Volkswagen już dziś zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ciężko będzie mówić o szerokiej popularyzacji napędu elektrycznego bez flot.

Dysponujemy użytecznym narzędziem do oceny zarówno optymalnych napędów, jak i innych aspektów potencjalnej elektryfikacji floty. Mechanizm jest prosty, a skorzystanie z naszego rozwiązania e-consultingowego zajmuje dosłownie kilka minut. Efektem tych ankiet jest prezentacja wyników wraz ze wskazaniem, który z użytkowników kwalifikuje się do wymiany samochodu na BEV lub PHEV. – powiedział Marcin Paciorek, kierownik sprzedaży flotowej Volkswagena.