Opel Astra, czyli 30 lat minęło jak jeden dzień... Niemiecki kompakt odniósł spory sukces i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Co wiadomo o nowej Astrze?

Opel Astra I: następca Kadetta z korzeniami... polskimi!

Już za kilka tygodni Opel Astra będzie miał 30. urodziny. Pierwsza generacja została bowiem zaprezentowana we wrześniu 1991 roku podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Co można powiedzieć o tym aucie? Technologicznie wzorowało się na Kadecie. A jednocześnie łączyło to wszystko z obłą i miłą dla oka stylizacją, całkiem przestronną jak na tamte czasy kabiną i wysokim poziomem bezawaryjności. Bardzo ważne w pierwszej Astrze było też to, że samochód był trochę... polski! Powód? Opel w roku 1998 zlokalizował produkcję auta w Gliwicach.

Warto w tym punkcie wspomnieć o tym, że Opel Astra F sprzedał się w ilości wynoszącej 4,13 miliona egzemplarzy. Tym samym jest najlepiej sprzedającym się modelem w dotychczasowej historii Opla.

Opel Astra I, Opel Astra F Opel Astra: 30. urodziny niemieckiego hitu

30 lat Opla Astry: od prostoty do techno-maniaka

Obecnie w salonach sprzedaży marki funkcjonuje piąta generacja niemieckiego hatchbacka, ale jeszcze w tym roku - konkretnie we wrześniu - pojawi się szósta odsłona. I w czasie tych sześciu generacji Opel Astra zmienił się ze spartańskiego technologicznie auta, które urzekało prostotą w nowoczesny model, w którym nie brakuje zdobyczy techniki charakterystycznych jeszcze do niedawna wyłącznie dla pojazdów luksusowych. Przykład? Tych może być wiele - światła LED, systemy asystujące, wszechobecne ekrany multimedialne czy zestaw kamer i radarów.

Opel Astra II, Opel Astra G Opel Astra: 30. urodziny niemieckiego hitu

15 milionów sztuk Astry. Co na to następca?

Opel Astra generacji F do K sprzedał się w ilości wynoszącej prawie 15 milionów egzemplarzy. Śmiało można zatem powiedzieć, że auto udźwignęło legendę swojego poprzednika - Kadetta. Poza tym tak duże zainteresowanie kierowców stanowi dobry prognostyk na przyszłość. Co wiadomo o Oplu Astrze VI? Przy okazji 30. urodzin modelu producent zdradził informację, że nowy hatchback będzie korzystać m.in. z napędu typu plug-in. Poza tym punktem charakterystycznym modelu stanie się niemieckie nowości stylistyczne, czyli Opel Vizor oraz cyfrowy kokpit Pure Panel.