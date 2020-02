Wracasz do kraju? Zobacz ile kosztuje przeprowadzka do Polski!

Polski serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl przygotował raport Przeprowadzki 2019. Podstawa merytoryczna do stworzenia dokumentu jest dość mocna. Szczególnie że został on oparty na 28 tysiącach zleceń przeprowadzkowych. Te dotyczyły oczywiście transportu przedmiotów w ramach kraju, ale też między Polską a takimi państwami jak Wielka Brytania, Niemcy czy Holandia. Pierwszą dużą dysproporcję pokazuje stosunek wyprowadzek a przeprowadzek nad Wisłę. Tych pierwszych było tylko 12,3 proc. Tych drugich aż 87,7 proc.

reklama reklama



Przeprowadzka do Polski? Wielka Brytania bryluje!

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w momencie, w którym za wyznacznik weźmiemy Wielką Brytanię. W jej przypadku aż 90 proc. wszystkich zleceń dotyczy przeprowadzek do Polski. Od 2015 rośnie przewaga powrotów do kraju z Wielkiej Brytanii nad przeprowadzkami w tym kierunku. Obecny rok pokaże, czy Brexit, który po długim czasie negocjacji stał się faktem, w jeszcze większym stopniu zmusi Polaków do powrotu z emigracji - mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Ile kosztuje transport rzeczy? W sytuacji, w której zlecenie dotyczy zmiany miejsca zamieszkania w Polsce, średni koszt sięga 691 złotych. Wyprowadzka z Polski na ogół kosztuje 2203 złote, a przeprowadzka do Polski 2224 złote. Co ciekawe, ceny te zdecydowanie wzrosły w ostatnim czasie. Powroty do kraju były w roku 2019 średnio o 15 proc. droższe. Fakt ten wynika z działania kilku czynników. Rosnący popyt jest oczywiście jednym z nich. Nie bez znaczenia pozostaje jednak skok inflacji czy generalny wzrost cen towarów i usług w Polsce.