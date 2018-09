Suzuki Jimny 2019 - cena w Polsce

Źródło: Suzuki

Najnowsze wcielenie Suzuki Jimny to już czwarta generacja tej kultowej terenówki. Nowe Jimny jest teraz jeszcze funkcjonalniejsze i praktyczniejsze niż dotychczas, a jednocześnie wciąż jest prawdziwym autem terenowym z krwi i kości.

Kwadratowy kształt nadwozia zapewnia świetną widoczność w każdą stronę i chociaż pod względem stylistycznym nowe Suzuki Jimny nie jest wzorem nowoczesności, to jednak ma swój urok. Osoby, które chcą się wyróżnić na drogach mogą wybrać charakterystyczny żółty lakier Kinetic Yellow, a cała paleta barw obejmuje łącznie 8 kolorów nadwozia. Auto standardowo wyposażone jest w 15-calowe koła z oponami w rozmiarze 195/80R15. Fanów off-roadu ucieszy fakt, że nowe Jimny wciąż jest oparte na klasycznej ramie nośnej.

Czteroosobowa kabina pasażerska nowego Suzuki Jimny jest prosta, a niektóre detale nawiązują nawet do lat 80. (okrągłe zegary w kwadratowych obudowach). Na szczęście Suzuki pozostawiło duże przełączniki i pokrętła, które można obsługiwać w rękawicach, a do dołączania przedniego napędu służy klasyczna dźwignia. Ortodoksi będą zniesmaczeni systemem multimedialnym z 7-calowym wyświetlaczem, jednak trzeba pamiętać, że nawet Jimny musi się chociaż częściowo dopasować do trendów w XXI. wieku. Po złożeniu tylnych siedzeń bagażnik ma pojemność 377 litrów, czyli o 53 litry w porównaniu do poprzedniej generacji modelu.

Pod maską nowego Suzuki Jimny zagościł wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1.5 litra, generujący 102 KM i 130 Nm. Japońska terenówka może być wyposażona w manualną 5-biegową skrzynię biegów lub 4-biegową przekładnię automatyczną. Prędkość maksymalna nowego Suzuki to 145 km/h (w przypadku auta z "manualem") i 140 km/h (w przypadku auta z "automatem"). Standardowo napęd jest przekazywany na tylne koła, jednak na luźnych nawierzchniach można dołączyć napęd na przednie koła. Jak przystało na prawdziwą terenówkę, nowa generacja Jimny posiada również reduktor. Warto dodać, że kąt natarcia w nowym Jimny wynosi 37 stopni, kąt zejścia 28 stopni, a kąt rampowy to 49 stopni. Prześwit wynosi 210 mm.

Na pokładzie nowego Suzuki Jimny znalazły się także nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Są to m.in.: system rozpoznawania znaków drogowych, system Dual Sensor Brake Support, mający na celu uniknięcia kolizji lub zmniejszenie skutków zderzenia, asystenta świateł drogowych, system ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, 6 poduszek powietrznych oraz asystent podjazdu i zjazdu ze wzniesienia. Najbogatsza wersja wyposażeniowa zawiera także w pełni LED-owe reflektory.

Nowe Suzuki Jimny będzie oferowane w trzech wersjach wyposażenia: Comfort, Premium oraz XLED. Cennik będzie otwierać wersja Comfort za 67 900 zł, Premium została wyceniona na 71 900 zł, a najwyższa specyfikacja XLED - na 79 900 zł. Wersja XLED będzie również oferowana z 4-biegową automatyczną skrzynią biegów w cenie 84 900 zł. Koszt lakieru metalicznego jednokolorowego to wydatek rzędu 2090 zł, podczas gdy lakiery dwukolorowe oferowane są w cenie 3090 zł.

Suzuki Jimny 2019 - cennik

Silnik/Wersja Comfort Premium XLED 1.5 102 KM M5 67 900 zł 71 900 zł 79 900 zł 1.5 102 KM A4 - - 84 900 zł