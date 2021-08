Mercedes klasy C All-Terrain jest drugim podwyższonym kombi w ofercie niemieckiej marki. Co wiadomo o nowym modelu?

Mercedes klasy C All-Terrain wygląda trochę jak SUV

Mercedes klasy C All-Terrain otrzymał zestaw efektownych wstawek w dolnej części nadwozia. Za sprawą czarnego plastiku u spodu zderzaków, na progach i nadkolach prezentuje się jak miniaturowa wersja SUV-a. A to nie koniec. Bo prześwit All-Terraina w stosunku do klasycznej C klasy kombi jest o 40 mm większy, a do tego auto ma napęd na cztery koła 4MATIC, dwa tryby jazdy terenowej i większe rozmiary kół. Standardowo aluminiowe felgi mają 17 cali. Wielkość przewidziana przez producenta dla tego modelu to nawet 19 cali.

Mercedes klasy C All-Terrain Mercedes klasy C All-Terrain - nowe kombi w stylu SUV-a

C klasa All-Terain z ekranem 12,3 cala

Kabina pasażerska Mercedesa klasy C All-Terrain jest mocno multimedialna. To nie powinno jednak dziwić - to wizytówka współczesnych modeli z gwiazdą na masce. Ekran ustawiony w miejscu zegarów może mieć przekątną 10,25 cala lub 12,3 cala. Cała reszta jest dokładnie taka sama, jak w niższej C klasie. Bagażnik Mercedesa klasy C All-Terrain ma pojemność bazową na poziomie 490 litrów. Po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1510 litrów.

Światła Mercedesa to 2,6 mln pikseli! A to nie koniec technologii

Czterowahaczowe przednie zawieszenie Mercedesa klasy C All-Terrain zaopatrzono w nieco większe zwrotnice. Tylne zawieszenie jest wielowahaczowe. Resorowanie jest komfortowe zawieszenie z pasywnym systemem tłumienia. A to nie koniec technologii. Bardzo dużo można powiedzieć też o reflektorach LED-owych Digital Light. Każde ze świateł składa się z 1,3 miliona mikroluster. Rozdzielczość lamp wynosi zatem ponad 2,6 miliona pikseli na pojazd. Pokładowa kamera, systemy czujników i wydajne komputery - ocena sytuacji trwa milisekundy i na tej podstawie zmieniany jest snop światła.

Mercedes klasy C All-Terrain Mercedes klasy C All-Terrain - nowe kombi w stylu SUV-a

W Mercedesie klasy C All-Terrain inteligentne są nie tylko światła. Inteligentny jest też napęd na cztery koła. Układ 4MATIC przekazuje do 45 proc. momentu obrotowego na przednią oś i do 55 proc. na tylną. Co więcej, układ współpracuje z 9-biegową skrzynią automatyczną.

Mercedes klasy C All-Terrain i warianty napędowe

Bazowy wariant Mercedesa klasy C All-Terrain jest napędzany 4-cylindrowym silnikiem benzynowym. Motor o oznaczeniu M 254 jest zintegrowany z rozrusznikiem i alternatorem ISG. Benzyniak oferuje tzw. tryb żeglowania i rekuperuje energię kinetyczną. Poza tym cylindry są pokryte powłoką Nanoslide, a cylindry były honowane technologią Conicshape. Alternatywę może stanowić 4-cylindrowy silnik wysokoprężny również wyposażony w lekką hybrydę. W przypadku diesla Niemcy postawili na jednostkę OM 654 M.