Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

Nowy Peugeot 308 SW - uroda i... przestrzeń!

Nowy Peugeot 308 SW jest wyjątkowo przystojny. To jednak nie powinno dziwić i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że odziedziczył urodę po kompaktowej 308-ce, która została zaprezentowana już jakiś czas temu. Po drugie idealnie wpisuje się we współczesny język stylistyczny marki - a ten jest i nowoczesny, i sportowy. Bardzo podoba mi się połączenie mocno ściętego grilla, wąskich świateł i muskularnej maski. Bardzo ważny zabieg pojawia się też z tyłu. Wydłużone przetłoczenie na tylnym nadkolu sprawia, że kombi nie wygląda ociężale.

Nowy Peugeot 308 SW ma 4636 mm długości, 1852 mm szerokości i 1444 mm wysokości. Rozstaw osi kombiaka sięga 2732 mm - czyli jest o zaledwie 6 cm mniejszy niż w... Volkswagenie Passacie! Pojemność bagażnika? Ta wynosi od 608 do 1634 litrów (od 548 do 1574 litrów w hybrydzie). Tym samym 308 stanie się jednym z bagażowych liderów w segmencie C.

Nowy Peugeot 308 SW Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

Nowy Peugeot 308 SW: high-vent i i-toggles

Ciężko mówić o większym zaskoczeniu stylistycznym także w kabinie pasażerskiej. Francuzi standardowo zastosowali małą kierownicę i wysoko ustawiony zestaw zegarów. Bardzo dobrze prezentuje się minimalistyczny tunel centralny, duży ekran na konsoli i zestaw nawiewów poprowadzony od drzwi pasażera aż do samych zegarów - układ high-vent. Zestaw wskaźników jest cyfrowy, trójwymiarowy i ma wielkość 10 cali. Na konsoli pojawiają się wirtualne przyciski i-toggles zastępujące klasyczny panel klimatyzacji.

Nowy Peugeot 308 SW z Drive Assist 2.0

Nowy Peugeot 308 SW zostanie też wyposażony najnowszej generacji systemy wspomagania półautonomicznego prowadzenia samochodu z funkcją Drive Assist 2.0. Jego działanie obejmuje aktywny tempomat z funkcją Stop & Go oraz system utrzymujący samochód na pasie ruchu. Na drogach dwujezdniowych układ pozwala na półautomatyczną zmiana pasa, podawanie zalecanej prędkości z wyprzedzeniem i dostosowanie prędkości przy pokonywaniu zakrętów.

Nowy Peugeot 308 SW - paleta silnikowa: