Nowy Peugeot 308: 2021 r. z całkowicie nowym... lwem!

Nowy Peugeot 308: bo kompakty też są ważne!

Od kilku lat Peugeot z sukcesami walczy na rynku crossoverów. I w tym momencie wystarczy wspomnieć chociażby o dwóch modelach - 2008 i 3008. To jednak nie oznacza, że dla Francuzów nie liczą się pozostałe segmenty. Kluczowe znaczenie mają chociażby kompakty. I dziś marka dała temu wyraz. Zaprezentowała bowiem trzecią już generację 308-ki. Czy Francuzi liczą na sukces? Tak i wynika to już z pierwszych zdań informacji prasowej. Marka poinformowała bowiem, że do tej pory w segmencie C sprzedała przeszło 7 milionów aut!

Nowy Peugeot 308: francuski, czyli... sportowy

A więc jaki jest nowy Peugeot 308? 2021 rok przyniósł designerskie pójście w stronę modelu 508. Nowy kompakt otrzymał nisko zarysowany, agresywny przód. Obszerny grill z dużym logo został doposażony w wąskie reflektory (LED-owe już w wariancie bazowym). Punktem charakterystycznym są też pionowe światła do jazdy dziennej - wyglądają jak ślady po pazurach lwa! Na tym jednak nie koniec, bo i sam zderzak, i maska zostały bardzo mocno przetłoczone. Dynamiczny przód został zestawiony z dynamiczną linią boczną. Na tą składają się m.in. dwa wybrzuszenia w okolicy nadkoli.

Nowy Peugeot 308: nowy design i więcej przestrzeni

Tył nowego Peugeota 308 ma wąską szybę, wąskie światła LED-owe i wysoko zarysowaną klapę bagażnika. Punktem charakterystycznym nadal pozostały ślady pazura wyznaczone przez światła postojowe. Tym jednak razem wzór wyznaczony czerwonymi diodami nie jest pionowy, a został ustawiony bardziej pod kątem. Nowy Peugeot 308 ma o 55 mm większy rozstaw osi - powinien być zatem zdecydowanie bardziej przestronny. Co więcej, nadwozie zostało obniżone o 20 mm - co z kolei nadaje mu jeszcze bardziej sportowego charakteru. Bagażnik nowego 308 ma 412 litrów pojemności - z czego 28 litrów ukrywa się w komorach pod podłogą. Maksymalnie kufer można powiększyć do 1323 litrów.

Nowy Peugeot 308: 2021 r. to elektronizacja!

Punktem centralnym kabiny pasażerskiej nowego Peugeota 308 jest nowa wersja i-Cockpit. Zaraz za kierownicą o geometrycznym kształcie pojawia się zestaw elektronicznych wskaźników - są wysoko zarysowane i mają wielkość 10 cali. Konsola francuskiego hatchbacka wygląda nowocześnie, świeżo i jest w pełni elektroniczna. Francuzi zminimalizowali ilość przycisków - kilka przełączników pojawia się wyłącznie pod ekranem multimedialnym. Do tego skupili się na... kierowcy. Kokpit niczym w autach o charakterze sportowym został zwrócony w jego stronę.

Nowy Peugeot 308: numerem 1 bezpieczeństwo

Priorytetem dla nowego Peugeota 308 stało się bezpieczeństwo. Dlatego inżynierowie postawili na innowacje na tym polu. Najciekawsze rozwiązania?

Zmiana pasa ruchu w trybie półautomatycznym: proponuje kierowcy wyprzedzenie samochodu jadącego z przodu, a następnie powrót na poprzedni pas. Działa przy prędkości od 70 km/h do 180 km/h,

Podpowiadanie prędkości jazdy z wyprzedzeniem: system proponuje kierowcy dostosowanie prędkości (zwolnienie, przyspieszenie) w zależności od znaków ograniczenia prędkości,

Dostosowanie prędkości na zakręcie: pozwala na optymalizację prędkości w zależności od kąta zakrętu, działa do prędkości 180 km/h,

System dalekosiężnego monitorowania martwego pola widzenia (do 75 m),

Nowa kamera cofania 180° o wysokiej rozdzielczości z wbudowanym spryskiwaczem.

Nowy Peugeot 308 2021: paleta silników

benzynowe - 1.2 litra, 3 cylindry: PureTech 110 KM PureTech 130 KM

diesle - 1.5 litra, 4 cylindry: BlueHDi 130 KM

hybrydy plug-in: HYBRID 225 e-EAT8: benzynowy 180 KM PureTech i elektryczny 110 KM, 59 km zasięgu zeroemisyjnego HYBRID 180 e-EAT8: benzynowy 150 KM PureTech i elektryczny 110 KM, 60 km zasięgu zeroemisyjnego



Nowy Peugeot 308: kiedy rozpocznie się sprzedaż?

Nowy Peugeot 308 powinien zawitać w salonach francuskiej marki w drugim półroczu 2021 roku. Auto będzie produkowane we Francji - w zakładzie w Miluzie.