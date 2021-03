Elektryczny Seat: wygląda jak Cupra, a jeździ bez spalin!

Elektryczny Seat: szturm na rynek miejski!

Seat już dziś z pełną parą zapowiada premierę autorskiego samochodu elektrycznego. Auto będzie dedykowane miastu. To jednak nie oznacza pudełkowatej formy w kształcie modelu Mii. Hiszpanie pokazali szkic nowego pojazdu. I trzeba przyznać, że za sprawą zarysu przedniego i tylnego błotnika oraz paneli drzwi wygląda trochę jak miniaturowy brat Cupry! Elektryczny Seat będzie zatem nie tylko miejski, ale i... agresywny. Kiedy pojawi się na rynku? Premiera jest przewidziana w okolicy roku 2025. Cena? Ta powinna oscylować w granicy 20 - 25 tys. euro.

Elektryfikacja: dwie e-Cupry i modernizacja fabryki

Oczywiście elektryczny Seat nie wyczerpuje zeroemisyjnych planów hiszpańskiej marki. I w tym momencie warto powołać się na jeszcze dwa fakty. Po pierwsze pod koniec roku 2021 zadebiutuje pierwszy elektryczny samochód Cupry - model Born. Po drugie do roku 2024 Cupra zbuduje kolejnego elektryka - Tavascana. Po trzecie marka ma zamiar przestawić swój zakład produkcyjny w Martorell na montaż pojazdów zeroemisyjnych. W efekcie rocznie mogłoby go opuszczać nawet pół miliona elektryków i miałyby one logo nie tylko Seata czy Cupry, ale również innych marek Grupy Volkswagena.

