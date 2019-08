Volkswagen oszalał. Debiut T-Roca... cabriolet za rogiem!

Zdaniem większości kierowców gamą Volkswagena rządzi sztampa. Pogląd ten choć w części prawdziwy, jest też jednocześnie nieco krzywdzący. W końcu Niemcy mieli w swojej historii modele, które wyrywały się z utartych schematów. Przykład? Wystarczy spojrzeć na ostatnie kilka lat i samochody takie jak Beetle, California czy chociażby Up! GTI. Teraz do stawki dołączy kolejny model. Podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie Niemcy zaprezentują produkcyjną wersję Volkswagena T-Roc Cabriolet.

Jak powstał T-Roc Cabriolet? Inżynierowie nie ograniczyli się wyłącznie do obcięcia metalowego dachu i zastąpienia go kawałkiem brezentu. Prace konstrukcyjne były dużo bardziej gruntowne. Na dobry początek zwiększyli rozstaw osi o 37 mm. W ten sposób długość nadwozia wzrosła o 34 mm. Kolejnym etapem stało się wzmocnienie dolnej części karoserii - tak, aby pojazd zachował właściwą sztywność na drodze.

Volkswagen T-Roc Cabriolet - dwa silniki i napęd na przód

Według deklaracji Niemców pozbawienie Volkswagena T-Roc Cabriolet dachu potrwa jakieś 9 sekund. Proces można zainicjować podczas jazdy z prędkością dochodzącą do 30 km/h. Model będzie oferowany z dwoma silnikami. Mowa o jednostce 1.0 TSI 115 KM i 1.5 TSI 150 KM. Pierwsza będzie standardowo oferowana ze skrzynią manualną. W przypadku drugiej bazę ma stanowić 7-biegowy automat DSG. Napęd w T-Rocu Cabriolet ma być przekazywany wyłącznie na przednie koła.

Pójście w stronę SUV-a z otwieranym dachem z całą pewnością stanowi zejście z utartych szlaków. Na rynku motoryzacyjnym były już jednak podobne projekty. I żeby się o tym przekonać, wystarczy przypomnieć sobie m.in. Range Rovera Evoque Cabrio czy Nissana Murano Cabrio. Czy spotkał je rynkowy sukces? Niestety nie. Jak zatem będzie w przypadku Volkswagena? To pokaże tylko czas i... wyniki sprzedaży. A na te trzeba będzie poczekać pewnie do przyszłego roku. T-Roc Cabriolet nie pojawi się bowiem w salonach wcześniej niż w roku 2020.