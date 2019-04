Toyota Proace City - Japończycy w nowym segmencie

Toyota Proace City będzie występować w dwóch wersjach długości nadwozia - 4,4 oraz 4,7 metra. To jednak dopiero początek możliwości konfiguracyjnych jakie daje kompaktowy van. Auto będzie występowało w wariancie z dwoma lub trzema fotelami w pierwszym rzędzie, w wersji 5- i 7-osobowej, częściowym lub pełnym przeszkleniem oraz jako furgon. Kupujący będzie mógł również decydować o sposobie dostępu do przestrzeni załadunkowej. Sprzedawana będzie wersja z dwuskrzydłowymi drzwiami uchylanymi na boki oraz z klapą unoszoną do góry.

Toyota Proace City - dwie palety euro na pokładzie!

Przestrzeń załadunkowa krótszego wariantu została określona przez Toyotę na 3,3 m2. Model dłuższy z systemem Smart Cargo zabierze na pokład nawet 4,3 m2 ładunku - tym samym zmieszczą się w nim np. dwie europalety. Ładowność Toyoty Proace City sięgnie 1000 kilogramów. Co więcej, samochód został przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie półtorej tony. Cennik kompaktowego vana zostanie uzupełniony szeroką gamą jednostek napędowych. Oferowane będą zarówno benzyniaki, jak i diesle o mocach od 75 do 130 koni mechanicznych, współpracujące z 6-stopniową skrzynią manualną lub 8-stopniową automatyczną.

Toyota Proace City identycznie jak większy brat powstała przy współpracy z Grupą PSA. Tym samym stanie się bliźniakiem świetnie znanego Berlingo i Partnera. Choć auto zostało pokazane już dziś, na rynek powinno trafić w roku 2020. Tym samym japońska marka poszerzy swoją gamę samochodów użytkowych, która już dziś składa się z modeli Hilux, Proace i Proace Verso.