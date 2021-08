Mercedes EQS: cena w Polsce została ogłoszona. Za czterodrzwiowego, elektrycznego sedana trzeba zapłacić co najmniej 495 400 zł.

Mercedes EQS: dwa modele, dwie wersje mocy

Mercedes EQS będzie dostępny w dwóch wariantach. Tańszym o oznaczeniu EQS 450+ i droższym o oznaczeniu EQS 580 4MATIC. Różnica między modelami? Zasadnicza. Po pierwsze rozbija się o moc. 450-tka oferuje 333 konie mechaniczne i napęd na tylne koła, 580-tka dysponuje już stadem blisko 534 koni i napędem obydwu osi. Imponująco prezentuje się również moment obrotowy. Słabsza z wersji dostarcza na asfalt 568 Nm, mocniejsza 855 Nm. Spore rozbieżności dotyczące mocy oznaczają spore rozbieżności w... cenniku.

Mercedes EQS cena Mercedes EQS: cena w Polsce. Ile kosztuje e-luksus?

Mercedes EQS - dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Zużycie energii w kWh/100 km 450+ 333 KM 568 Nm 6,2 s. 210 km/h 15,6-19,8 580 4MATIC 534 KM 855 Nm 4,3 s. 210 km/h 18,4-21,2

Dane techniczne, danymi technicznymi. Mercedes przygotował jednak pewną niespodziankę dla swoich klientów. Otóż Mercedesa EQS można ładować z maksymalną mocą 200 kW. Przy wyborze takiej stacji i ładowaniu od 10 do 80 proc. pojemności postój przy ładowarce zajmie 31 minut.

Mercedes EQS: ceny w Polsce

Ile kosztuje Mercedes EQS? W wersji 450+ został wyceniony na dokładnie 495 400 zł. Model EQS 580 4MATIC ma cennik startujący od kwoty 607 300 zł. Bez względu na wybrany model, Mercedes EQS oferuje bogaty poziom wyposażenia standardowego. Kierowca nie musi dopłacać m.in. za panoramiczne okno dachowe, automatyczną klimatyzację oraz pakiet ochrony przed kradzieżą URBAN GUARD Plus. Wybór pakietu Advanced Plus za 26 748 zł oznacza wzbogacenie listy opcji o matrycowe reflektory DIGITAL LIGHT o wysokiej rozdzielczości (1,3 mln pikseli na lampę), nagłośnienie przestrzenne firmy Burmester z 15 głośnikami o łącznej mocy 710 W oraz dwoma krajobrazami dźwiękowymi do wyboru (Silver Waves i Vivid Flux), a także zestaw systemów wspomagających i kamery 360 stopni.

Mercedes EQS i OTA, czyli kupuj aplikacje jak w komórce

Nowy Mercedes EQS otrzyma dość ciekawą opcję. W aucie dostępne będą bezprzewodowe aktualizacje OTA. Za ich sprawą funkcjonalność pokładowej elektroniki będzie systematycznie rozszerzana. Na jej mocy pojawią się nowe możliwości sterowania skrętną osią tylną, dodatkowe dźwięki "pracy silnika", animacje reflektorów LED-owych czy nawet minigry. Co do zasady niektóre opcje dostępne w OTA będzie trzeba zakupić - zupełnie jak aplikację na telefon. Kierowca otrzyma jednak np. bezpłatny okres próbny. W jego ramach będzie mógł sprawdzić czy dana funkcja podoba mu się i czy jest mu potrzebna.