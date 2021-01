Toyota RAV4 Plug-in: cena w Polsce wreszcie znana!

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid: cena startuje od...

Cennik RAV4 Plug-in startuje od kwoty 228 900 złotych. Za to sumę kierowca otrzymuje spalinowo-elektrycznego SUV-a mieszczącego pięciu pasażerów i 520 litrów bagażu. To jednak nie koniec, bo auto posiada m.in. przednie światła LED, 18-calowe felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk i elektrycznie unoszoną klapę bagażnika. We wnętrzu znajdziemy m.in. system multimedialny z ekranem dotykowym 9 cali i nawigacją, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane siedzenia z przodu i z tyłu oraz gniazdko 230 V.

Toyota RAV4 Plug-in - cennik:

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid - wyposażenie:

wersja Dynamic: przednie światła LED, 18-calowe felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk i elektrycznie unoszoną klapę bagażnika. We wnętrzu znajdziemy m.in. system multimedialny z ekranem dotykowym 9 cali i nawigacją, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane siedzenia z przodu i z tyłu oraz gniazdko 230 V,

wersja Selection: aluminiowe felgi 19 cali, dwukolorowe nadwozie, podgrzewanie przedniej szyby i kierownicy, a także cyfrowe lusterko wsteczne i ekran panoramiczny z kamerą 360 stopni,

wersja Selection + VIP: panoramiczny dach z funkcją otwierania, pakiet Premium Audio JBL i 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Komfort podróży zwiększy skórzana tapicerka, pamięć ustawień fotela kierowcy, elektryczna regulacja fotela pasażera oraz wentylacja przednich siedzeń.

Kiedy Toyota RAV4 Plug-in w Polsce? Tak właściwie to już!

Sprzedaż Toyoty RAV4 Plug-in w Polsce oficjalnie wystartowała 4 stycznia 2021 roku. To jednak nie oznacza, że auta są już dostępne dla kierowców. Przedstawicielstwo japońskiej marki zapewnia, że pierwsze egzemplarze zostaną przekazane nowym właścicielom w kwietniu tego roku.





Toyota RAV4 Plug-in - układ napędowy:

Tryb EV jest jego domyślnym trybem pracy, w którym rozpędza się do 135 km/h. Jego zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 75 km wg WLTP, a w mieście auto może pokonać nawet 98 km bez żadnych emisji. Jest to możliwe dzięki pojemnej baterii oraz wydajnemu systemowi odzyskiwania energii z hamowania. Ładowanie baterii trwa 2,5 godziny przy podłączeniu do gniazdka 230 V/32 A.

Źródło: Materiały prasowe Toyota