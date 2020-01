Continental ma nowy radar. Lepiej wykryje pieszych i rowerzystów

Nowy radar bliskiego zasięgu opracowany przez Continentala korzysta z częstotliwości 77 GHz - zamiast stosowanych dotychczas 24 GHz. To pozwala mu dokładniej ocenić kierunek i prędkość poruszających się wokoło auta przedmiotów. Urządzenie ma jednak jeszcze jedną zaletę. Jest niezwykle kompaktowe i łatwe do zamontowania w samochodzie. A wszystko za sprawą faktu, że i antena, i mikroporcesor zostały umieszczone pod jedną obudową.

Nowy radar bliskiego zasięgu Continentala - pełniejsza kontrola otoczenia

Continental ma szereg pomysłów na zastosowanie nowego radaru bliskiego zasięgu. Gdyby umieścić urządzenie w każdym z czterech rogów pojazdu, jego otoczenie mogłoby być monitorowane w promieniu 360 stopni. Co to daje? Pozwala np. na pełniejsze monitorowanie martwego pola oraz kontrolowanie pieszych lub rowerzystów zbliżających się do auta w sytuacji, w której jeden z pasażerów chce otworzyć drzwi i wysiąść.

Continental widzi ważne zadanie dla radaru również w sytuacji, w której samochód skręca na skrzyżowaniu w prawo. W takim przypadku pojazd pełniej kontroluje otoczenie i jest w stanie ostrzec kierowcę np. o tym, że za chwilę na pasy wjedzie rozpędzony rowerzysta. W takim przypadku możliwe byłoby połączenie funkcjonalności radarów z systemem automatycznego hamowania.