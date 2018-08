Koniec z fałszywymi danymi zużycia paliwa – nowe procedury testowania pojazdów

Dane pomiarowe w nowych samochodach w znacznym stopniu, różnią się od tych jakie można uzyskać podczas zwyczajnego użytkowania samochodu. Dzieje się tak za sprawą przestarzałych technik badań, które przeprowadzane były głownie w warunkach laboratoryjnych, nie odpowiadających realnym warunkom na drodze. Jak wiadomo, na zużycie paliwa ma wpływ wiele zmiennych - do najbardziej podstawowych czynników, które bezpośrednio przekładają się na spalanie należy nie tylko zespół napędowy, czy charakterystyka jazdy kierowcy, ale też właściwości aerodynamiczne nadwozia, zamontowane opony jak i masa pojazdu.

Przestarzały cykl pomiarowy spalania NEDC (New European Driving Cycle), nie uwzględniał tych w/w elementów. Z tego względu potrafił być zaniżany nawet do kilkadziesiąt procent, względem tego co można realnie osiągnąć podczas poruszania się po drogach. Poza tym istotnym jest fakt, że cykl pomiarowy NEDC od dawna nie był usprawniany, a dzisiejsze czasy i dążenie za ekologią wymusiła zmodernizowanie testów pomiarowych w pojazdach.

Nowe badania zużycia paliwa

W związku z powyższym zdecydowano, że od września 2017 roku wszystkie nowe modele samochodów trafiające na rynek w europie muszą podlegać badaniom nowym cyklem WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) oraz RDE (Real Driving Emissions). Jest to cykl pomiarowy, który w sposób bardziej precyzyjny odzwierciedla spalanie pojazdów, miedzy innymi. Dzięki rzeczywistej jeździe po drogach publicznych, a nie tylko w warunkach laboratoryjnych na hamowni.

Nowe rozwiązanie ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie publikowania zawyżonych danych dotyczących zużycia paliwa, ale też projektowania bardziej ekologicznych silników, które muszą spełniać restrykcyjne normy czystości spalin potrzebnych do homologacji pojazdu.

Od września 2018 roku wszystkie nowe pojazdy będą mieć wyniki podawane według cyklu WLTP, a od 1 stycznia 2019 nowe dane o spalaniu trafią do samochodów sprzedawanych przez dealerów.

Różnice pomiędzy NEDC a WLTP

NEDC WLTP Czas trwania cyklu 20 minut 30 minut Dystans 11km 23km Fazy testów Miejska Pozamiejska Miejska Podmiejska Drogi główne autostrady Temperatura testowa 20-30 stopni Celcjusza 23 stopnie Celcjusza Punkty zmiany biegów dla samochodów ze skrzyniami manualnymi Stałe Zmienne Średnia prędkość samochodu 34km/h 46.5km/h Prędkość maksymalna 120km/h 131km/h Masa pojazdu Własna + 100kg Rzeczywista RDE - Real Driving Emissions.(Testy na publicznych drogach) NIE TAK

Zmiany jakie postanowiono wprowadzić w cyklach testowych pojazdów powinny przynieść poprawę pod względem rzetelności publikowanych danych dotyczących zużycia paliwa. Dzięki temu osoby nabywające pojazdy nie powinny być już zaskoczone nadmiernym spalaniem ich samochodów. Nowe procedury badań opracowane zostały w taki sposób, aby wyniki zużycia paliwa były jak najbardziej realistyczne i bezpośrednio przekładały się na jazdę w rzeczywistości.