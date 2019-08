BP, Castrol i... Renault. Nowi partnerzy w F1 i nie tylko!

Firmy BP, Castrol i Renault po raz pierwszy spotkały się w jednym centrum rozwojowym już w roku 2017. To wtedy zaczęła się współpraca na polu przygotowań do kolejnego sezonu Formuły 1. Jakie dziedziny objęła? Oczywiście odnosiła się do środków smarnych do silników. Na tym jednak nie koniec. Brytyjczycy odpowiadali też za dostarczenie zaawansowanych paliw do bolidów, olejów przekładniowych, płynów hydraulicznych i hamulcowych, a także wysokowydajnych smarów przemysłowych do centrów technicznych zespołu Renault.

BP, Castrol i Renault - współpraca wychodzi poza F1

BP i Castrol bardzo mocno wspierało francuski team F1 w drodze do spełnienia restrykcyjnych wymogów wchodzących w życie w roku 2021. Dlatego marki zdecydowały się na kontynuowanie współpracy. Ta potrawa co najmniej do roku 2024. To jednak nie koniec. Bo już 1 stycznia 2020 roku partnerstwo nabierze nowego wymiaru. Będzie się odnosić nie tylko do samochodów znanych z torów Formuły 1, ale i aut osobowych produkowanych przez Renault. Powstanie nowa gama produktów, które będą dostępne w każdym salonie dealerskim francuskiej marki. Ich cel będzie dość ważny. Chodzi bowiem o poprawę smarowania silników oraz obniżenie spalania i emisji szkodliwych związków przez jednostki napędowe.

reklama reklama



Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym, "Grupa Renault jak i Castrol, mocno stawiają na wykorzystanie zaawansowanych technologii. A wzmożona współpraca technologiczna w zakresie obsługi serwisowej oraz Formuły 1 umożliwi obu markom przesunięcie granic zarówno na torze, jak i poza nim".