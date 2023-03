Wodorowe taksówki? Dokładnie. 25 Toyot w Hamburgu

Wodorowe taksówki w Hamburgu z samorządowym dofinansowaniem

Toyota i firma taksówkowa Best Taxi udostępniły pasażerom w Hamburgu 25 bezemisyjnych taksówek Toyota Mirai. Auta zostały sfinansowane z dotacji samorządu Hamburga w ramach projektu "Taxi of the Future", którego celem jest wymiana wszystkich taksówek działających na terenie miasta na auta bezemisyjne do końca 2024 roku.

Projekt ten rozpoczął się w kwietniu 2021 roku, kiedy po mieście poruszało się zaledwie 5 taksówek nieemitujących spalin. Do dziś licencję taksówkarską otrzymało łącznie 350 samochodów elektrycznych, z których 25 to zasilane wodorem Toyoty Mirai. Władze Hamburga utworzyły oddzielny fundusz, z którego zostanie zakupionych łącznie 460 elektrycznych samochodów bateryjnych i wodorowych, w tym 60 aut przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Czy wodorowe taksówki mają znaczenie dla dekarbonizacji?

W dużym mieście takim jak Hamburg branża taksówkowa może odegrać ważną rolę w dekarbonizacji transportu. Taksówki codziennie pokonują wiele kilometrów, a Toyoty Mirai z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe to przyjazne dla środowiska, praktyczne rozwiązanie, które przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w mieście – powiedział Carsten Schulz, dyrektor generalny firmy Autohaus S+K GmbH, autoryzowanego dealera Toyoty, który dostarczył wodorowe pojazdy taksówkarzom.

Wodorowe taksówki Toyoty nie tylko w Hamburgu

Toyota Mirai jest autem chętnie wybieranym przez firmy z branży przewozu osób. W Paryżu w roli taksówek jeździ już 600 Mirai, w Kopenhadze w firmie taksówkowej pracuje 100 wodorowych Toyot, a w całej Europie sedany Mirai znajdują się we flotach wielu serwisów car-sharingowych, ride-sharingowych i wypożyczalni samochodów.

Czy Toyota Mirai nadaje się na taksówkę?

Toyota Mirai drugiej generacji oferuje zasięg do 650 kilometrów wg WLTP i może zostać zatankowana w kilka minut. Napędza ją silnik elektryczny o mocy 182 KM, zasilany ogniwami paliwowymi, które generują prąd w reakcji wodoru i tlenu. Jedynym produktem ubocznym tej reakcji jest para wodna. Auto sprawdza się w każdych warunkach zachowując sprawność i zasięg zarówno w czasie mrozów sięgających -30 stopni Celsjusza, jak i w bardzo wysokich temperaturach. Auto jest również oferowane w Polsce.

