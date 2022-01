Mandaty 2022: kierowcy mają sposób. Jadą wolniej z... Yanosikiem

Mandaty 2022: to jedno z bardziej nośnych haseł w motoryzacji. Wysokość kar wzrosła. Kierowcy znaleźli jednak na nie sposób.

Volkswagen Taigo: cennik pierwszego w historii marki "SUV-a" coupe został właśnie opublikowany. Zakup Taigo oznacza wydatek co najmniej 87 190 zł.

Test: DS9. O tym aucie można przeczytać, że na siłę pcha się do segmentu premium. Dziś wiem, że to nie jest prawda. Bo DS tworzy swoją własną klasę.

Test: DS 9 PureTech 225 – nie premium, on ma swoją własną klasę

Co odwołuje znak zakaz zatrzymywania się i postoju? Przepisy wskazują wyraźnie, że... m.in. najbliższe skrzyżowanie. Jest jednak więcej przypadków.

Nissan Qashqai 1.3 MHEV XTRONIC, czyli lekka hybryda i automatyczna przekładnia. I choć napęd jest dobry, to nie on jest największa zaletą auta.

System E – Toll dla samochodów osobowych. Ułatwienie? No właśnie głosy są podzielone. Bo działanie systemu pozostawia nieco do życzenia.

Samochód używany z salonu? Inchcape stawia nie tyle na kolejny salon, co... showroom. Poza tym otwiera serwis marek premium. Kilku marek.

Co czwarte nowe auto ma silnik elektryczny! Toyota i Lexus ruszają z ofensywą

Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest darmowe? To pytanie, które mogą zadawać kierowcy zastanawiający się nad zakupem elektryka. A więc?

Alkotest on-line: sprawdź ile masz promili we krwi. To hasło, które bierzemy na warsztat dziś. Jak działają wirtualne alkomaty? Oto odpowiedź.

Mapa ładowarek PlugShare pokazuje nie tylko wszystkie punkty ładowania w Polsce, ale również wskazuje czy w danym momencie są one wolne.

Nowa Kia Sportage 2022 zadebiutowała kilka dni temu na rynku polskim. Co wiadomo o modelu? Ile kosztuje? Z jakimi silnikami występuje? Sprawdzamy.

Test: Renault Express Van: Mikołaj ma pomocnika. Ja go poznałem

Ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym: czy jest możliwe, a jak tak, to jak dużego zachodu wymaga?

Nowe mandaty: od kiedy? Prezydent podpisał nowelizację podwyższającą kary dla kierowców. A to oznacza, że 1 stycznia 2022 r. zmiany wejdą w życie.

Straż miejska: interwencja na terenie prywatnym jest możliwa w przypadku tej służby? Sprawdźmy co mówią na ten temat przepisy prawa.

Ile trwa ładowanie Tesli? To pytanie, które mogą zadać sobie potencjalni nabywcy amerykańskiego samochodu elektrycznego. Poszukajmy odpowiedzi.

Nieszczelny filtr powietrza: objawy usterki to zły znak

Audi Q4 Sportback e-tron [test]: to jest auto kompaktowe?

eTOLL status pojazdu nieaktywny – to komunikat, który kierowcy często napotykają podczas rejestracji konta. Co on oznacza?