Nowy fotoradar w Poznaniu już niedługo pojawi się na ulicy Hetmańskiej. Miały tam miejsce śmiertelne wypadki. Stąd taka decyzja.

Nowy fotoradar w Poznaniu. Chodzi o wypadki

Czy kierowcy na ulicy Hetmańskiej w Poznaniu rzeczywiście przekraczają dozwoloną prędkość? Postanowili to sprawdzić eksperci Yanosika. Do jakich wniosków doszli? Że kierowcy rzeczywiście przyspieszają w tym punkcie – jednak głównie w godzinach wieczornych, szczególnie w okolicy weekendów. A prędkość to jeden z powodów wypadków. "Jednym z tegorocznych wypadków na tej trasie w Poznaniu był ten, w którym kierowca jechał z nadmierną prędkością, odcinkiem ul Hetmańskiej, za ul. Górecką w stronę Starołęki. Prowadzący najprawdopodobniej nie zapanował nad kierownicą." – można przeczytać w komunikacie Yanosika.

Nowy fotoradar w Poznaniu wynika z prędkości

Pomiarem fotoradarów objęty będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Dmowskiego. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 50 km/h. "Sprawdziliśmy średnie prędkości jazdy w październiku w piątki, soboty i niedziele od godziny 20 do 23 oraz od północy do 2 w nocy. To godziny, w których kierowcy często przyspieszają na tym odcinku ul. Hetmańskiej. Największe przekroczenie ograniczenia można zauważyć w poniedziałki o 1 w nocy – tu kierowcy jadą ze średnią prędkością 69 km/h." – informuje Julia Langa, Yanosik Autoplac.

Nowy fotoradar w Poznaniu Nowy fotoradar w Poznaniu. Szybka jazda na Hetmańskiej?

Nowy fotoradar w Poznaniu już pewnie w grudniu!

Aby uspokoić sytuację władze Poznania już od dłuższego czasu starały się o zlokalizowanie fotoradaru. Dopiero w dniu 14 października udało się uzyskać potwierdzenie od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, że lokalizacja nowego fotoradaru została zaakceptowana, zarówno przez GITD jak i policję. Prawdopodobnie nowe urządzenie zostanie zamontowane jeszcze w grudniu tego roku.

Źródło: Materiały prasowe Yanosik