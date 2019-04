Jedziesz na majówkę? Sprawdź najpopularniejsze miejsca kontroli prędkości!

Aby pomóc kierowcom przygotować się do wyjazdu na majówkę, specjaliści firmy Yanosik postanowili sprawdzić, na których drogach w Polsce prawdopodobieństwo kontroli prędkości przez Policję jest najwyższe. Zestawienie powstało w oparciu o dane pochodzące z roku 2019 (zarejestrowane między 1 stycznia a 14 kwietnia), tym samym jest jak najbardziej aktualne.

Warto przygotować się na różnego rodzaju sytuacje na drodze, by bezpiecznie dojechać do celu.Yanosik to system wzajemnego ostrzegania się kierowców o aktualnej sytuacji na drodze. Informują się oni m.in. o wypadkach, zagrożeniach czy kontrolach prędkości. Tuż przed majówką i postanowiliśmy sprawdzić jakie miejsca są najczęściej monitorowane przez policję. W najnowszej analizie na 2019 rok uwzględniliśmy drogi krajowe z całej Polski i wyłoniliśmy te, na których odnotowaliśmy najwięcej potwierdzonych zgłoszeń o kontroli prędkości na 1 km drogi - wyjaśnia Julia Rachwalska, Yanosik.

Najczęściej kontrolowane drogi krajowe w Polsce 2019

Który ze szlaków zwyciężył? Bez wątpienia najbardziej ograniczeń prędkości należy pilnować na drodze krajowej nr 7. Tutaj średnia liczba kontroli na każdy pokonany kilometr sięga aż 20,1! Druga lokata z niewiele niższym wynikiem przypadła drodze krajowej nr 1, podczas gdy trzecie miejsca zajmuje droga krajowa nr 80. W którym województwie jest najwięcej kontroli prędkości? Specjaliści Yanosik nie mają co do tego wątpliwości, zwycięzcą jest Małopolska. Drugie w kolejności jest śląskie, a trzecie ex aequo kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

Najczęściej kontrolowane odcinki dróg krajowych w Polsce 2019