Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka trasy S7

26 września małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma (bez węzła) do Krakowa (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta). Inwestycja o długości ok. 18,3 km powstanie w ramach budowy trasy S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa. Wykonawca - firma Salini Impregilo S.p.A. - zrealizuje zadanie za 1,07 mld zł w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Trasa zostanie objęta 10-letnią gwarancją jakości.

S7 Widoma - Kraków powstanie w ramach 55,6-kilometrowej trasy od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, która została podzielona na trzy części realizacyjne. Umowa na projekt i budowę S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma została zawarta 8 stycznia 2018 r. Trwają też przygotowania do budowy S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic.

Droga ekspresowa S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Wybudowanie tej trasy przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej. Umożliwi także aktywizację gospodarczą terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowanie układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze Krakowa oraz odciąży Kraków od ruchu tranzytowego.

Źródło: GDDKiA

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury