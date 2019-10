Używane: Opel Mokka (2012 - 2019) - opinie i typowe usterki

Opel Mokka jest kompaktowy, ma dość przestronną kabinę pasażerską, wygląda jak rasowy SUV, a do tego oferował rozsądną cenę. Te wszystkie czynniki sprawiły, że model zaprezentowany w roku 2012 stał się rynkowym hitem w Europie. Dowód? W roku 2016 Opel mógł się pochwalić zamówieniami na pół miliona sztuk! A to nie koniec, bo samochód był sprzedawany na całym świecie w sumie pod szyldem czterech marek, a do tego jego produkcja trwała w pięciu zakładach. Montaż Mokki oficjalnie zakończył się w marcu roku 2019. Następca powinien być pokazany światu na początku roku 2020.

Używane: Opel Mokka - ma dobrze skrojone nadwozie

Crossover Opla robi dobre wrażenie. Ma geometryczną i być może mało przyciągającą spojrzenia bryłę. Z drugiej strony jest i masywny, i muskularny. A to sprawia, że nie tylko pasuje do segmentu, w którym konkuruje o klientów, ale też prezentuje się dość zgrabnie. Co z wnętrzem? Tutaj panuje stylistyczna prostota połączona z… mocno przesadzoną ilością przycisków. Guzików na konsoli centralnej i kierownicy jest na tyle dużo, że kierowca w pierwszym momencie może poczuć przerażenie. Materiały wykończeniowe są dość dobrej jakości. Zdaniem kierowców w kilkuletnich modelach plastiki nie potrzaskują podczas jazdy.

reklama reklama



Używany Opel Mokka jest dość przestronny. We wnętrzu zmieszczą się nawet cztery dorosłe osoby. Bagażnik mieści natomiast od 356 do 1372 litrów bagażu. Wady? Tą jest głównie słabe wygłuszenie. Podczas jazdy z prędkością autostradową w kabinie pasażerskiej robi się naprawdę głośno. Poza tym zdarza się, że zagniata się np. materiał na skórzanej tapicerce. W przypadku foteli producent bardzo często decyduje się na wymianą wypełnienia siedziska lub obicia w ramach naprawy gwarancyjnej.

Zobacz również: Silnik 1.7 CDTI 4EE2 Opel - awarie, problemy, opinie

Paleta silnikowa Opla Mokki składa się z sześciu motorów. Niemcy oferowali klientom trzy benzyniaki i trzy diesle. Cennik otwierała wolnossąca jednostka 1.6 ecoFLEX o mocy 115 koni mechanicznych. Silnik jest naprawdę trwały. Z czasem może wyłącznie zacząć zużywać niewielkie ilości oleju. Nie brakuje mu jednak również i wad. Po pierwsze jest paliwożerny - w mieście podczas jazdy w korkach potrafi „wypić” nawet 11 litrów paliwa. Po drugie ma wyraźne braki w kwestii osiągów - przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 12,5 sekundy.

Używane: Opel Mokka - 1.4 Turbo było parowane z gazem

Dużo lepszy wybór stanowi 1.4-litrowy motor o mocy 140 koni mechanicznych. Tak, posiada on doładowanie. Z drugiej strony ma wtrysk realizowany pośrednio. Fakt ten sprawił, że już w salonach sprzedaży benzyniak bywał doposażony w instalację LPG. Wyższa moc sprawia, że Opel Mokka ma naprawdę dobre osiągi. Sprint do 100 km/h trwa poniżej 10 sekund. Zastosowanie gazu pozwala z kolei na zdecydowane obniżenie kosztów eksploatacji. Za sprawą taniego paliwa koszt pokonania stu kilometrów w mieście może nie przekroczyć… 20 złotych!