Silnik 1.7 CDTI 4EE2 Opel - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.7 CDTI o oznaczeniu 4EE2 należy do rodziny Circle L powołanej do życia pod koniec lat dziewięćdziesiątych przez inżynierów Isuzu. Czemu twórcy japońskiej firmy oddali swoją technologię General Motors i Oplowi? Współpraca marki z amerykańskim koncernem trwała od roku 1971. W roku 1999 GM zwiększyło jednak udziały w Isuzu do 49 proc. A to pozwoliło Amerykanom na przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem. Choć silniki 1.7 DI, 1.7 DTI i 1.7 CDTI były rynkową nowością, ich budowa nie odbywała się od zera. Podstawą do prac stał się diesel o oznaczeniu 4EE1 zaprezentowany w roku 1990.

Choć pojemność pozostała ta sama i nadal wynosi 1686 cm3, 4-cylindrowa głowica otrzymała 16 zamiast 8 zaworów. Poza tym znacząco wzrósł poziom mocy, a do tego po roku 2003 inżynierowie zastosowali w jednostce wtryskiwacze bezpośrednie typu common rail. Produkcja silnika 1.7 CDTI odbywała się w polskim zakładzie GM w Tychach. I choć wiele komponentów powstawało nad Wisłą, jeden - a konkretnie blok - trafiał do zakładu z japońskiej fabryki Isuzu. Blok był na tyle udany, że jego konstrukcja nie uległa zmianie od roku 1992 do 2014! To ewenement na rynku motoryzacyjnym.

Silnik 1.7 CDTI 4EE2 Opel - common rail, ale często bez dwumasy!

Podstawy technologiczne silnika 1.7 CDTI 4EE2 były przestarzałe. A to sprawiało, że choć motorowi nie brakowało mocy i okazywał się całkiem oszczędny, ustępował rynkowym rywalom pod względem jednej, ale dość ważnej cechy. Mowa o kulturze pracy. Szczególnie głośne okazywały się silniki wyposażone w pompę rotacyjną i znane pod oznaczeniami 1.7 DI oraz 1.7 DTI. Jakie jeszcze cechy miał diesel Isuzu? Inżynierowie zastosowali aluminiową głowicę, w większości wersji montowana była turbosprężarka Mitsubishi, wtryskiwacze common rail były markowane logo Denso lub Boscha, a wersje o mocy poniżej 80 koni mechanicznych były pozbawione np. drogiego w wymianie koła dwumasowego.

Doładowanie było realizowane za pomocą standardowej sprężarki lub takiej wyposażonej w zmienną geometrię łopatek i doposażonej w intercooler. Filtr cząstek stałych stał się standardem od roku 2007 w Zafirze i od roku 2009 w pozostałych wersjach. Dodatkowo diesel 4EE2 - przemianowany później na A17 - wypełniał wymogi norm emisji spalin od Euro 3 do Euro 5. Z Polski motory były przekazywane do fabryk Opla i pod maski takich hitów sprzedaży jak Corsa, Astra, Zafira, Vectra czy Meriva. Na tym jednak nie kończyło się spektrum możliwości produkcyjnych. W końcu diesel o pojemności 1.7 litra był też montowany m.in. w Hondzie Civic siódmej generacji czy różnej maści Chevroletach.