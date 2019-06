Używane: Citroen C6 (2005 - 2012) - opinie i typowe usterki

Gdy Francuzi w roku 2005 zaprezentowali nowy model segmentu E, świat motoryzacyjny na chwilę wstrzymał oddech. Projekt był nieskazitelny, idealny i imponujący! Z finezyjnie poprowadzoną linią okien i niesamowitą szybą z tyłu prezentował się jakby wyszedł spod ręki natchnionej Coco Chanel. Drogowy prom kosmiczny nawiązywał nowatorstwem do klasycznego DS.-a i otrzymał szyby bez ramek. A nadwozie było dopiero zapowiedzią tego, co na kierowcę czekało w kabinie pasażerskiej.

Tak, konsola jest zdecydowanie przeładowana przyciskami. Takie były jednak Citroeny z początku nowego millenium. Poza tym we wnętrzu króluje prostota i elegancja połączona z wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi. Co niezwykle ważne, fotele są piekielnie wygodne, a ilość miejsca wystarczająca. Mało imponująco prezentuje się jednak pojemność bagażnika. Auto zabiera na pokład tylko 421 litrów bagażu.

Używane: Citroen C6 2.7 V6 HDi - diesle to wybór wysokiego ryzyka

Paleta silnikowa w używanym Citroenie C6 składa się z czterech jednostek napędowych. Najpopularniejszy na rynku wtórnym jest diesel 2.7 V6 HDi. Motor ma 204 konie mechaniczne mocy i oferuje moment obrotowy o wartości 440 Nm. Dzięki temu rozpędza limuzynę do pierwszej setki w 8,9 sekundy oraz gwarantuje prędkość maksymalną na poziomie 230 km/h. Silnik został opracowany przez inżynierów PSA, Forda i Jaguara. Niestety nawet tak duży team twórców nie ustrzegł się błędów. Skutek? Diesel ma dwa dość poważne problemy.

Citroen C6 2.7 V6 HDi nie jest przesadnie szybki. To jednak jeszcze nie oznacza, że może urzec kierowcę np. oszczędnością. Bo w kwestii zapotrzebowania na paliwo jednostka nie ogranicza się! Podwójnie doładowany motor potrzebuje na pokonanie 100 km w mieście aż… 12 litrów oleju napędowego. Nawet poza miastem wyniku nie da się obniżyć bardziej niż do 6,8 litra. Poza tym diesel nie jest trwały. Boryka się z lejącymi się wtryskiwaczami, uszkodzonymi turbosprężarkami, pękającym wałem korbowym i usterkami sterowania zaworów. To jedna z mniej udanych jednostek w tym modelu.

Alternatywę może stanowić diesel 2.2 HDi bi-turbo, ewentualnie 3.0 HDi. Mniejszy silnik ma 170 koni mocy, ewidentny niedostatek siły oraz problemy z zacierającymi się turbosprężarkami oraz sterownikiem. Większy ropniak jest zdecydowanie propozycją najbardziej rozsądną. Okazuje się dość trwały - zadbany egzemplarz z rozsądnym przebiegiem będzie borykał się głównie z wyciekami oleju. Poza tym ma naprawdę rozsądne spalanie. W cyklu miejskim używany Citroen C6 3.0 HDi spali 10,2 litra oleju napędowego. To nie tylko mniej od wersji 2.7 V6 HDi, ale także 2.2 HDi.