Używane: Dacia Sandero I (2008 - 2012) - tanio, taniej, Dacia!

Francuzi wymyślili sobie dość zgrabny plan biznesowy. Na początku nowego millenium wskrzesili markę Dacia tylko po to, aby móc zaoferować światu ofertę niskobudżetowych aut. Jedną z propozycji stało się właśnie Sandero. Model ujrzał światło dzienne podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w roku 2007 i do sprzedaży w Europie wszedł rok później. Hatchback był produkowany w rumuńskiej fabryce marki i tak naprawdę okazywał się technologicznym bratem bliźniakiem nieco większego Logana. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że pod względem poziomu zaawansowania pamiętał jeszcze czasy np. Clio drugiej generacji.

Dacia Sandero nie miała być jednak autem rozpalającym wyobraźnię milionów. Miała po prostu jeździć z punktu do punktu i robić to w wyjątkowo tani sposób. Taką filozofię dość mocno widać m.in. w nadwoziu hatchbacka. Duże oczy rumuńskiego auta przypominają Renault Thalię drugiej generacji. Jeżeli chodzi o linię boczną, ta jest prosta do granic możliwości. Wąskie i wysokie nadwozie otrzymało wyłącznie jeden ciekawy akcent stylistyczny. W wersji Stepway są nim czarne plastiki w dolnej części nadwozia. W połączeniu ze zwiększonym o 4 cm prześwitem sprawiają, że Rumun wygląda trochę jak prawdziwy, europejski crossover.

Używane: Dacia Sandero I - jakość nie jest największą zaletą!

Twórcy kabiny pasażerskiej Dacii Sandero chyba nie mogli się zdecydować na jedną linię stylistyczną. Elementy takie jak konsola centralna czy kierownica zostały oparte o zaokrąglenia i obłości. Zegary z kolei stawiają na iście geometryczną prostotę. I choć stylizacja rzeczywiście może stanowić problem, jeszcze większym jest jakość. Materiały wykończeniowe w postaci twardych i trzeszczących plastików pamiętają modele Renault z początku lat dziewięćdziesiątych. Do tego tapicerka foteli i np. mieszek przy gałce zmiany biegów bardzo szybko wycierają się.

Co z ergonomią? Używana Dacia Sandero I ma z nią pewne problemy. Aby się o tym przekonać, wystarczy powołać się chociażby na zlokalizowanie przycisków do sterowania elektryką szyb na konsoli centralnej. I choć kabinie pasażerskiej rumuńskiego hatchbacka można wiele zarzucić, ma ona też swoje zalety. Wnętrze jest całkiem przestronne - może poradzić sobie z przewiezieniem czterech dorosłych osób. Bardzo dobrze na tle konkurencji wypada też pojemność bagażnika. Bez składania oparcia tylnej kanapy, kufer mieści 320 litrów. Po złożeniu oparcia przestrzeń rośnie do 1200 litrów.

Używana Dacia Sandero I nie jest mocno zaawansowana technologicznie. Inżynierowie nie chcieli zatem zmieniać formuły na proste zawieszenie w segmencie B. Identycznie jak inny gracze w tej klasie model jest resorowany za pomocą kolumn McPhersona na przedniej osi i belki skrętnej na tylnej. Zawieszenie jest miękko zestrojone. A to świetna informacja dla polskich kierowców. Co więcej, okazuje się też względnie trwałe. Dobrze znosi jazdę po nierównościach i jeżeli już pojawią się w nim luzy, w pierwszej kolejności dotyczą drążków kierowniczych.