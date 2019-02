Używany samochód do 20 tysięcy złotych: Suzuki SX4 I

Używany samochód do 20 tysięcy złotych - najlepsze propozycje Źródło: Materiały prasowe Suzuki

To dość nietypowe auto w japońskiej ofercie. Choć na masce widnieje dalekowschodnie logo, tak naprawdę to konstrukcja stworzona razem z Fiatem, która była produkowana przede wszystkim na Węgrzech. Czy to jednak umniejsza modelowi SX4? W żadnym razie i trzeba to powiedzieć głośno. Autorem nadwozia jest Giugiaro, benzyniak to konstrukcja Suzuki, podczas gdy diesle są włoskie i wyśmienite. Co z awariami? Psują się głównie drobiazgi, a w tym pękają klosz lamp przeciwmgłowych, zużywają się przedwcześnie siłowniki tylnej klapy oraz pojawiają się drobne ogniska korozji.

reklama reklama

Poniżej 20 tysięcy złotych Suzuki SX4 może pochodzić z roczników od 2006 do 2009. Dominują 1,9-litrowe, 120-konne silniki diesla. Szeroka jest jednak również oferta motorów benzynowych.

Używany samochód do 20 tysięcy złotych: Volkswagen Golf Plus

Używany samochód do 20 tysięcy złotych: Volkswagen Golf Plus Źródło: Materiały prasowe Volkswagen

Bez wątpienia interesującą propozycją jest Volkswagen Golf Plus. To technologiczny bliźniak piątej generacji niemieckiego hatchbacka. Ma identycznie rozwiązany układ zawieszenia, paletę silnikową i bardzo podobną cenę. Łączy jednak to wszystko z kabiną pasażerską, w której czuć przestronność. W aucie zmieści się pięciu dorosłych pasażerów oraz blisko 400 litrów bagażu. A do tego Golf Plus oferuje niski wskaźnik awaryjności. Co może się popsuć? Czasami zacinają się zamki w drzwiach, uszczelki luzują się i pada odpowietrznik w zbiorniku paliwa. Jeżeli chodzi o silniki, najlepszą sławą cieszy się wolnossący motor 1,6 o mocy 102 koni oraz 105-konny diesel 1,9 TDI.

Budżet ustalony na maksymalnie 20 tysięcy złotych pozwala na zakup Volkswagena pochodzącego nawet z 2008 roku. Większość egzemplarzy używanych jest dobrze wyposażonych - ma klimatyzację, fabryczne radio i pakiet podstawowych systemów bezpieczeństwa.

Używany samochód do 20 tysięcy złotych: Renault Megane III

Używany samochód do 20 tysięcy złotych: Renault Megane III Źródło: Materiały prasowe Renault

Renault Megane drugiej generacji nie było najlepszym wyborem na rynku wtórnym. Czemu trzeciej odsłonie modelu się to zmieniło? Francuzi dużo lepiej przyłożyli się konstrukcyjnie. W efekcie autu praktycznie nie zdarzają się poważne usterki. Znane są przypadki skrzypiących lusterek, awarii kart Hands Free oraz uszkodzeń czujników ABS. Najczęściej na rynku wtórnym trafiają się wersje napędzane 1,6-litrowym, wolnossącym benzyniakiem lub dieslem 1,5 dCi. Diesel z czasem może się stać ryzykowny. Jednostka benzynowa jest trwała, a do tego istnieje możliwość jej przerobienia na zasilanie LPG.