Dacia Lodgy z pewnością nie zasługuje na nagrodę w kategorii designu. Ma duże i wyłupiaste oczy, bardzo prostą linię boczną i jeszcze prostszy wygląd tyłu. Czy ta stylizacja ma jednak jakieś zalety? Oczywiście! Po pierwsze i najważniejsze zwiastuje największy afrodyzjak dla nabywców Dacii - tj. niską cenę. Po drugie model testowy został polakierowany piękną, niebieską barwą. Kolor połyskuje w słońcu i idealnie koresponduje z trzecią zaletą, czyli designem w stylu crossovera. Plastikowe nakładki na progi i nadkola oraz srebrne wstawki w zderzaku nadają Lodgy charakteru. Lista życzeń? Fajnie gdyby felgi nie były stalowe - choć kołpaki rzeczywiście są efektowne.

Wnętrze Dacii Lodgy - trochę z Megane, trochę z Clio

Kabina pasażerska jest niezwykle prosta. W aucie odnaleźć można zegary w srebrnych obramówkach pamiętające czasu Megane II, dotykowy ekran z Captura I i Clio IV oraz obłą gałkę zmiany biegów, która zadebiutowała w Lagunie II. I choć elementy są mało skomplikowane, zostały ułożone w wyjątkowo ergonomiczną całość. Kierowca nie musi długo zastanawiać się nad obsługą. Kolejne zalety? Pokrętła sterowania nawiewów robią solidne wrażenie, a do tego auto jest pełne schowków i ma przestronną kabinę. 5-osobowa rodzina może podróżować Dacią nawet na wakacyjnych dystansach. Szczególnie że do jej dyspozycji pozostawać będzie aż 827-litrowy bagażnik.

Test: Dacia Lodgy 1.3 TCe 130 KM Stepway - mało płacisz, skandalicznie mało! Test: Dacia Lodgy 1.3 TCe 130 KM Stepway - mało płacisz, skandalicznie mało! Autor: Kuba Brzeziński

Na tym jeszcze nie kończą się imponujące właściwości transportowe Lodgy Stepway. Maksymalnie przestrzeń załadunkowa może mieć wartość 2617 litrów. A dodatkowo do dyspozycji kierowcy jest luk o długości 1180 mm - i to też w przypadku, w którym pomiar zaczniemy za siedzeniami drugiego rzędu. Otwór bagażnika? Ten ma 1035 mm szerokości i 894 mm wysokości. Wysokość progu załadunku? Ta została określona przez Rumunów na 605 mm. W skrócie Dacii jest zdecydowanie bliżej do vana niż minivana!

Dacia Lodgy Stepway - gadżety są. Te najpotrzebniejsze!

Lodgy otrzymało od Dacii wszystkie najpotrzebniejsza gadżety. Samochód posiada nie tylko czujniki parkowania, ale również kamerę cofania. Tak, jakość obrazu jest dyskusyjna. Mimo wszystko w dzień okazuje się wystarczająca. Problem pojawia się dopiero w czasie parkowania nocą w ciemnej uliczce - obraz jest mocno zapikselowany. Kierownica Dacii Lodgy jest trochę zbyt duża, dźwignia skrzyni biegów za długa, a fotele zbyt miękkie. Pomijając te niedogodności auto okazuje się komfortowe. I świadczy o tym nie tylko mięsisty fotel, ale również konfiguracja podwozia.