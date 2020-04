Jedno Daci Sandero w wersji Stepway trzeba przyznać. To auto wygląda naprawdę nieźle. Charakteru nadaje mu nadwozie stylizowane na crossovera, przydymione kołpaki i świetny, niebieski lakier. Metaliczna barwa ładnie połyskuje w słońcu. Sandero być może nie rzuca się w oczy. Nie takie było jednak jego zadanie. Z drugiej strony na pierwszy rzut oka nie wygląda tak tanio, jak wskazuje na to cennik. To bez dwóch zdań nie jest samochód w stylu Renault Thalii - auta, które już na deskach kreślarskich zostało pozbawione jakiejkolwiek finezji stylistycznej.

Dacia Sandero Stepway - plastiki, tapicerka i „skóra”

Dacia Sandero Stepway jest samochodem tanim. I to widać tak naprawdę dopiero po zajęciu miejsca w kabinie pasażerskiej. W tym aucie nie ma miękkich plastików. Wszystkie są twarde i nieprzyjemne w dotyku. Mocno syntetyczna jest też tapicerka czy np. „skóra” na kierownicy, a przez uszczelki drzwi podczas jazdy dostaje się powietrze. Kabina pasażerska Sandero TCe 100 ma jednak i kilka miłych akcentów. Na konsoli producent zastosował wstawki imitujące włókno węglowe - te są całkiem miłe dla oka. Dodatkowo fotele są naprawdę wygodne nawet podczas dalszych wyjazdów, a deska choć plastikowa, specjalnie nie trzeszczała w czasie jazd testowych.





Dacia Sandero Stepway TCe 100 Test: Dacia Sandero Stepway TCe 100 - czy tanie auto może być za drogie? Autor: Kuba Brzeziński

W kabinie pasażerskiej Sandero kierowcę cieszą małe rzeczy. Kolejny przykład dotyczy radia. To działało nawet w garażu podziemnym mojego bloku. Dla porównania w tym samym miejscu odbiornik śnieżył nawet w testowym Volkswagenie Passacie. Poza tym bardzo spodobały mi się kratki nawiewów. Obracają się one wzdłuż własnej osi, przez co można ustawić je tak, że klimatyzacja nie uderza zimnym powietrzem wprost w twarz kierowcy. Podczas jazdy testowej Sandero miałem jednak pewne problemy z ergonomią. Gałka zmiany biegów była przesadnie długa i zaraz obok niej - a między fotelami - ukryty został przycisk wyłączający system Start-Stop.

Dacia Sandero ma kilka dość specyficznych rozwiązań…

Zegary zastosowane przez Dacią okazują się czytelne, ale są też spartańsko ubogie! Tak, pojawia się na nich komputer pokładowy, ten pozwala jednak na wyświetlanie jednocześnie tylko jednej informacji. Pokazuje zatem np. spalanie lub zasięg lub temperaturę zewnętrzną. Co ciekawe, Dacia Sandero Stepway nie posiada wskaźnika temperatury silnika. Nie ma nawet kontrolki pokazującej, że jednostka jest zimna. Na tym specyficzne rozwiązania nie kończą się. W dolnej części deski rozdzielczej - w okolicy nóg kierowcy - pojawia się ogromne pokrętło. To służy do regulacji wysokości świateł. A do tego o ile elektryka przednich szyb jest sterowana z poziomu drzwi, o tyle przyciski tylnych pojawiają się już na konsoli. To mało funkcjonalne.