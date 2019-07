Test: Volvo XC40 T4 FWD Inscription - dobrze się w nim poczujesz. Po prostu!

Szwedzi w roku 2017 postanowili rozszerzyć ofertę modeli ze zwiększonym prześwitem. I tak właśnie narodziło się Volvo XC40. Co można powiedzieć o tym aucie? Choć jest crossoverem segmentu C, zaskakuje rozmiarami. Wygląda na model dużo większy! To jednak nie koniec dobrych wrażeń. Bo już od pierwszego momentu byłem też pod dużym wrażeniem tego, jak prezentowało się nadwozie. Projektanci Goteborga postawili na prostą i niezwykle czystą formę. Tak, mocno tu czuć szwedzki klimat.

Volvo XC40 T4 FWD Inscription - w świecie szwedzkiego designu

Karoseria Volvo XC40 powstała w taki sposób, aby wyrażała nowoczesność i elegancję, a jednocześnie odrzucała zbędą porcję sztywności. Dzięki temu design jest bez wątpienia jedną z tych cech, które mogą zadecydować o zakupie tego modelu. Przy bliższym przyjrzeniu kierowca zwróci uwagę na jeszcze dwa aspekty. Pierwszym jest drobiazg - spryskiwacz przedniej szyby, który jest zintegrowany z ramieniem wycieraczki. Drugim LED-owe światła, które idealnie radzą sobie z oświetlaniem drogi nocą.

reklama reklama



Zobacz również: Nowe Volvo V60 - najpiękniejsze kombi na rynku?

Design odgrywa kluczową rolę. W Volvo od zawsze niezwykle ważne było jednak wnętrze. A to w pierwszej kolejności zaskakuje ilością przestrzeni. Miejsca w kabinie pasażerskiej jest na tyle dużo, że spokojnie zmieści się nie tylko rodzina w modelu 2+2, ale także cztery dorosłe i wysokie osoby. Co więcej, podczas dalszych podróży kierowca odkryje zalety foremnego bagażnika o pojemności bazowej na poziomie 460 litrów. Na plus kabinie Volvo XC40 zapisać należ też dużą ilość schowków - osoby siedzące z przodu mają do dyspozycji nawet niewielką śmietniczkę koło podłokietnika!

Test: Volvo XC40 T4 FWD Inscription Autor: Kuba Brzeziński

Sporo uwagi należy się przednim fotelom - mają szeroką możliwość regulacji i są naprawdę wygodne. Nie męczą pleców nawet podczas dłuższych podróży. Mogłyby być jednak nieco lepiej wyprofilowane pod kątem trzymania bocznego. Kolejne plusy? Testowe Volvo XC40 T4 FWD Inscription posiadało zestaw wirtualnych zegarów. Matowa matryca dawała wysoki poziom czytelności, świetnie wyglądała, a emitowane przez nią kolory były… „eleganckie”.

Volvo XC40 T4 FWD Inscription - urzeka… dźwiękiem!

System multimedialny zamontowany w Volvo XC40 w gruncie rzeczy jest niezwykle prosty, a co za tym idzie intuicyjny w obsłudze. To tak właściwie jeden ekran, na którym pojawiają się wszystkie dostępne w aucie funkcje. Podczas jego pracy bardzo ważna jest jeszcze jedna rzecz - podczas testu pokładowy komputer działał bardzo płynnie. Ekran szybko reagował na dotyk, a poszczególne funkcje włączały się stabilnie i bez zbędnego zwieszania się. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden element - wyśmienity system nagłośnienia firmy Harman Kardon.