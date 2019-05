Używane: Volvo V40 II (2012-2019) - opinie i typowe usterki

Oznaczenie V40 po raz pierwszy pojawiło się w gamie Volvo w roku 1995. W tamtym czasie nie wiązało się jednak z większymi emocjami. Było to klasyczne kombi segmentu C, które zostało opatrzone przez Szwedów charakterystycznymi zagłówkami, nudnym wnętrzem i… technologicznym powinowactwem z wyjątkowo nieudanym Mitsubishi Carismą. Pierwsza generacja przestała być produkowana w roku 2004. Na nowy model kierowcy musieli poczekać aż do roku 2012.

Nowe Volvo V40 zadebiutowało podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Koncepcja auta zmieniła się dość mocno. Nie było to już bowiem kombi, a prawdziwy hatchback segmentu C premium! A to jeszcze nie koniec. Bo z czasem kompakt mógł zamienić się w crossovera. A wszystko za sprawą zwiększonego prześwitu i plastikowych, czarnych nakładek na nadkola charakterystycznych dla wariantu cross country.

Używane: Volvo V40 II - amerykański projekt z europejskim klimatem

Nadwozie Volvo V40 II zaprojektował Amerykanin - Chris Benjamin. To jednak żadna ujma dla tego auta. Twórca świetnie wczuł się w klimat Starego Kontynentu. W efekcie auto wygląda trochę nowocześnie, a trochę po szwedzku, a do tego świetnie czuje się na europejskich ulicach. Kompaktowe Volvo jest na tyle zgrabne, że wyróżnia się nie tylko na tle Focusa, Golfa czy Astry. Nie musi mieć żadnych kompleksów również w zestawieniu z nieco nudnym Audi A3 czy zdecydowanie przekombinowanym BMW serii 1.

Kabina pasażerska w używanym Volvo V40 II mocno odwołuje się do szwedzkiego klimatu. Pojawiły się w niej charakterystyczne fotele z wyprofilowanymi zagłówkami czy wisząca w powietrzu konsola centralna. Na uwagę zasługują też materiały wykończeniowe - te nie tylko zostały świetnie spasowane, ale i są wysokiej jakości. Jakie jeszcze zalety ma wnętrze? Bez wątpienia na plus można zapisać ergonomię, a świetnym przykładem jest panel klimatyzacji. Tak, składa się na niego sporo przycisków. Mimo wszystko całość jest intuicyjna w obsłudze.

Niestety nie wszystko jest takie idealne na pokładzie używanego Volvo V40 II. A pierwszy z problemów dotyczy ilości miejsca. Na tylnej kanapie jest po prostu ciasno! Nie zmieszczą się tam zatem dorosłe osoby o wzroście powyżej 180 cm - będą miały za mało miejsca na nogi. Symbolicznej wielkości jest też bagażnik. W ustawieniu podstawowym mieści on 335 litrów. Po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń rozrasta się do 1032 litrów. To dobry wynik, jednak… w segmencie B.

Używane: Volvo V40 II - widoczność do tyłu jest mocno ograniczona!

Po drugie ładne nadwozie bardzo wyraźnie ograniczyło widoczność do tyłu. Cofanie na zatłoczonym parkingu może się skończyć np. niezauważeniem jednego ze słupków w wersji auta pozbawionej kamery cofania. Po trzecie obecni użytkownicy używanych Volvo V40 II dość często skarżą się na słabe wygłuszenie kabiny pasażerskiej. Przy prędkości autostradowej w samochodzie robi się dość głośno.