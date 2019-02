Test: Ford Turneo Custom Sport - 2.0 - 170KM

W 2018 roku Ford odświeżył zastęp swoich średnich i dużych aut osobowo - użytkowych, tj. Transita oraz Turneo. Umyślnie nie używam słowa “dostawczaków”, gdyż, o ile Transit, jest jak najbardziej autem użytkowym - dostawczakiem, to już jego brat o nazwie Turneo, to auto typowo osobowe, VAN, służący przede wszystkim do przewozu osób.

Auta osobowo - użytkowe Forda

Na początek kilka słów objaśnienia nazewnictwa i dostępnych rodzajów osobowo-użytkowych Fordów. Obecnie Ford oferuje dwie linie takich aut. Każda z nich występuje dodatkowo w kilku rozmiarach.

Fordy bardziej dostawcze, niż osobowe

Pierwsza linia, to auta transportowe, dostawcze, codzienne narzędzie pracy w wielu firmach. Tworzy ją gama czterech modeli oznaczonych nazwą Transit. Najmniejszy z nich, to kompaktowy model Ford Transit Courier. Drugi w kolejce, pod względem wielkości, to model Ford Transit Connect. Trzeci model “dostawczaka” Forda, to pełnowymiarowy wóz transportowy Transit Custom.

Stawkę zamyka największe auto użytkowe Forda (nie wliczając segmentu samochodów ciężarowych), samochód o jedno-wyrazowej nazwie, po prostu “Transit”.

Fordy bardziej osobowe, niż dostawcze

Auto, którego test opisuję dziś, to samochód należący do linii osobowej, do segmentu VANów. W tej grupie Ford oferuje trzy różne modele, wszystkie oznaczone nazwą Turneo. Najmniejszy model, analogicznie jak w przypadku Transita, ma oznaczenie Ford Turneo Courier.

Drugi zawodnik w kolejności to model Ford Turneo Connect, również tak samo jak w przypadku Transita. Trzeci pod względem rozmiarów VAN Forda, to bohater tego artykułu, model Ford Turneo Custom.

Ford Turneo Custom 2018 - jakie zmiany po liftingu?

Ford wprowadził do sprzedaży model Turneo Custom w roku 2012. Po sześciu latach produkcji zdecydowano się na odświeżenie modelu, wprowadzając facelifting zewnętrzny oraz kabiny, ale także dostosowujący rozwiązania technologiczne do obecnych standardów.

Zmiany na zewnątrz szczególnie widać patrząc na auto z przodu, gdzie dominuje potężny monolityczny grill. Wcześniej grill był dzielony i składał się z dwóch osobnych części. Auto wygląda naprawdę świeżo.

Testowana przez nas wersja, to topowa odmiana Sport. Widoczne na zdjęciu atrakcyjne światła do jazdy dziennej w technologii LED nie są jednak jedynie jej domeną. Są one dostępne w standardzie, we wszystkich trzech wersjach wyposażeniowych nowego Forda Turneo Custom: Trend, Titanium i oczywiście we wspomnianej wersji Sport. Z boku i z tyłu trudno odróżnić wersję poliftingową Turneo Custom od jego wcześniejszej wersji. To wciąż ta sama pudełkowata sylwetka, która sprawia, że auto w środku zapewnia użytkownikom dużo przestrzeni.

Ford Turneo Custom Sport Autor: Wojciech Sulik

W kabinie nowego Forda Turneo Custom zmiany są nie do przeoczenia. Stary kokpit, wyposażony w tonę małych przycisków poszedł w niepamięć. Zupełnie nowa jest też kierownica.

Centralne miejsce kokpitu należy teraz do wyświetlacza multimedialnego, który w najtańszej wersji Trend jest wielkości 4”. Widoczny na zdjęciu 8”, dotykowy ekran jest dostępny w wersji Titanium oraz Sport. Nieważne jakiej wielkości jest ekran multimediów, najważniejsze, że każda wersja wyposażeniowa nowego Forda Turneo Custom ma na pokładzie system SYNC 3 (w wyposażeniu Trend jest to wersja SYNC 3 Lite). System ten działa bardzo intuicyjnie, szybko i przejrzyście.

Pod ekranem znajdują się fizyczne przyciski do regulacji głośności oraz nawigowania między ścieżkami audio. Zaraz pod nimi został umieszczony panel klimatyzacji, która we wszystkich wersjach wyposażenia jest manualna.Kabina, jak przystało na auto tego typu ma mnóstwo schowków. Samych miejsc na umieszczenie napoi, które są w zasięgu rąk kierowcy i/lub pasażera naliczyłem 7!.

Ford Turneo Custom Sport Autor: Wojciech Sulik

Miejsce pracy kierowcy, czyli fotel, zapewnia wystarczający komfort. Wypełnienie fotela jest miękkie, ale nie kanapowe. W testowanym przeze mnie egzemplarzu fotele miały tapicerkę wykonaną częściowo ze skóry ekologicznej, a częściowo z solidnej tkaniny. Taka konfiguracja jest standardem w wersji wyposażeniowej Sport. W podstawowej wersji Trend, fotele są obite tkaniną. Do wersji Titanium można dokupić pakiet, w skład którego wchodzą fotele w całości wykończone skórą.

W ośmio-osobowej wersji konfiguracji kabiny pomiędzy fotelem kierowcy, a fotelem pasażera znajduje się monstrualna przestrzeń. Można tam spokojnie wstawić walizkę w rozmiarze XL.

Ford Turneo Custom - auto dla dużej rodziny albo komfortowy pojazd do przejazdów biznesowych.

Wymiary Forda Turneo Custom w generacji z rocznika 2018 wciąż pozostają takie same, czyli mówimy tu o pełnowymiarowym, przestrzennym VANie o długości prawie 5 metrów (dokładnie bez 3 cm). Takie auto bez problemu zmieści się na standardowym, ciasnym parkingu w galeriach handlowych. Wjedzie również na parking podziemny, gdyż jego wysokość nie przekracza 2 metrów, a parkingi takie zazwyczaj dopuszczają wjazd pojazdów do wysokości 2,1 metra. Spokojnie można nim jechać na zakupy.

Dla tych dla których to standardowa wersja to wciąż za mało, jest wersja przedłużona o dodatkowe 36 cm. Taki model może mieć jednak problem z długością miejsc parkingowych.

Wersja którą testowałem, to model o standardowej długości. Ma on, w katalogu producenta oznaczenie “L1”. Ford Turneo Custom jest autem naprawdę pakownym. W kabinie zmieści się do 9 pasażerów (wersja testowana była wyposażona w 8 foteli) - po trzech w każdym z trzech rzędów, mimo to bagażnik nie rozczarowuje, dając do dyspozycji 1200 litrów objętości w testowanym wariancie “L1” lub nawet 1900 litrów w wersji przedłużanej, którą producent oznacza symbolem “L2”. Zmieści się tu sporo bagażu, miejsca powinno wystarczyć nawet dla dużej rodziny.

Klapa bagażnika jest bardzo nieporęczna. Przy jej otwieraniu musiałem cofać się więcej niż jeden krok wstecz, aby mnie nie staranowała. Jej zamknięcie również wymaga nieco gimnastyki, a ze względu na swój ciężar, wielka klapa opada z wielkim hukiem.

Ford Turneo Custom Sport Autor: Wojciech Sulik

Zalety jej wielkości być może da się docenić podczas pikniku, w momenciu gdy zacznie padać deszcz, jednak mówiąc poważniej: niektórzy konkurenci lepiej to rozwiązali, montując w swoich autach podwójne drzwi, otwierane na boki.

Sposób rozwiązania dostępu do bagażnika w Fordzie wymaga od kierowcy zachowania sporego odstępu od innego auta w momencie parkowania równoległego, co np. w sytuacji biznesowego transferu osób na lotnisko skutecznie utrudnia całą operację. Na lotnisku zazwyczaj jest dość ciasno na miejscach parkingowych służących do wyładunku/załadunku osób.

Po pierwszym otwarciu przesuwanych drzwi moja córka zapytała: “Tato, czy to auto jest prestiżowe?”. Faktycznie, w wersji Sport siedzenia są pokryte “półskórą”, dodając do tego ogromną przestrzeń na nogi i przyciemniane szyby, w odpowiedzi na takie pytanie można przytoczyć cytat z jednej z polskich komedii “Tu jest jakby luksusowo!”.

Ford Turneo Custom posiada trzy rzędy siedzeń. Każdy z nich zapewnia pasażerom komfort pierwszej klasy. Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie - widocznym na zdjęciu - można nawet określić jako przepych.

Bazowa wersja Trend oferuje w trzecim rzędzie układ siedzeń 2+1, czyli jeden fotel podwójny, drugi pojedynczy. Pozostałe wersje wyposażenia, posiadają pojedyncze fotele zarówno w drugim, jak i trzecim rzędzie siedzeń.

Pojedyncze fotele dają nadzwyczajne możliwości konfiguracji ich układu. Można je niezależnie ustawić przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Każdy fotel można złożyć, przy czym po złożeniu foteli środkowych tworzy się z nich stolik zawierający uchwyty do napoi. Każdy fotel można również bardzo łatwo wymontować.

Ford Turneo Custom Sport Autor: Wojciech Sulik

Szyby w trzecim rzędzie foteli nie są otwierane, natomiast drugi rząd siedzeń ma szyby uchylne - widoczne na zdjęciu. Dodatkowo każde okno w wersji Titanium lub wyższej posiada roletę oraz przyciemnioną fabrycznie szybę.

Już od drugiej wersji wyposażeniowej (Titanium) Ford Turneo Custom oferuje dedykowaną klimatyzację dla tylnej części pojazdu. Jest to druga strefa, z niezależnym sterowaniem umieszczonym w podsufitce, tuż nad drugim rzędem foteli.

Układ działa bardzo wydajnie i umożliwia precyzyjne pozycjonowanie nadmuchu, indywidualnie dla każdego z sześciu pasażerów drugiego i trzeciego rzędu siedzeń, poprzez specjalne dysze umieszczone w podsufitce nad każdym fotelem. Jest to podobne rozwiązanie do tych stosowanych w samolotach.

W podsufitce Forda Turneo Custom, oprócz wspomnianych dysz nawiewu klimatyzacji, znajdują się ledowe lampki skutecznie oświetlające przestrzeń. Umieszczono tam również głośniki systemu audio.

Lusterka zewnętrzne, jak to w samochodach tej klasy są ogromne i dodatkowo podwójne, skutecznie prezentujące otoczenie boczne pojazdu. Martwej strefy właściwie nie ma.

W każdej wersji Forda Turneo Custom są montowane felgi aluminiowe. W podstawowej wersji Trend, mają one rozmiar 16”, a w wersjach bogatszych są to 17” obręcze.