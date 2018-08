Wakacje 2018: sposoby na zmniejszenie stresu w trakcie podróży

Jazda samochodem, zwłaszcza gdy na autostradzie tworzy się korek albo w zatłoczonym mieście, nie zawsze jest przyjemna. Powodów do stresu czy złości może być wiele: kierowca, który wymusza pierwszeństwo, zmuszając nas do nagłego hamowania, pośpiech, hałas, agresja innych kierowców, wreszcie – niepewność własnych umiejętności. Tymczasem badanie ankietowe wśród brytyjskich kierowców wykazało, że aż 71% z nich straciło koncentrację podczas prowadzenia samochodu z powodu stresu lub zdenerwowania*. Problemem jest nie tylko stres wywołany jazdą samochodem: z innego badania wynika, że kierowcy doświadczający stresu związanego z pracą mają większą tendencję do przekraczania dozwolonej prędkości oraz podejmowania ryzyka podczas prowadzenia pojazdu, większe jest również prawdopodobieństwo, że będą uczestniczyć w poważnym wypadku drogowym*.

Nie sposób wyeliminować ze swojego życia wszystkich stresogennych czynników, ale można zadbać o to, by ograniczyć negatywny wpływ stresu czy zdenerwowania na to, jak radzimy sobie za kierownicą. Jak to zrobić?

Jeśli kierowca odczuwa podenerwowanie, pomóc mogą ćwiczenia oddechowe, wykonywane np. podczas postoju na światłach. Należy oddychać głęboko z wykorzystaniem przepony, powoli licząc do dziesięciu. Inny sposób to słuchanie podczas jazdy relaksującej muzyki. Warto również mieć w samochodzie zawieszkę zapachową o aromacie mięty czy cynamonu, ponieważ te zapachy obniżają napięcie związane ze stresem – mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Napięcia mięśni można również pozbyć się dzięki prostemu ćwiczeniu relaksacyjnemu, które można wykonać podczas postoju w korku czy na światłach. Wystarczy jak najmocniej napiąć na kilka sekund mięśnie całego ciała, a potem nagle je rozluźnić. Czynność należy powtórzyć kilkukrotnie.

W przypadku stresu sprawdza się zasada, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego jadąc do pracy, dobrze jest wyruszyć nieco wcześniej, aby nie próbować później nadrabiać straconych w korkach minut. Pośpiech i gorączkowe wyprzedzanie nie tylko zwiększa poziom stresu, lecz także może stać się przyczyną wypadku – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

