Znaki drogowe dla elektryków. Nowość od 2 grudnia

Znaki drogowe dla elektryków będą informować o najbliższych ładowarkach pojazdów elektrycznych. W sumie pojawi się aż 6 tablic.

Znaki drogowe dla elektryków: od rozporządzenia do dróg

Jak poinformowało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, od czwartku – 2 grudnia 2021 roku – zaczną obowiązywać przepisy wykonawcze pozwalające na umieszczanie nowych znaków przy polskich drogach. Te regulacje przewiduje m.in. rozporządzenie ministra infrastruktury oraz spraw wewnętrznych z dnia 12 października br.

Znaki drogowe dla elektryków: co oznaczają?

Nowy znak D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych" będzie stosowany w celu wskazania stacji paliw wyposażonej w punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Natomiast znak D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych" ma wskazać miejsce punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

Znaki drogowe dla elektryków: czemu były konieczne?

"Wprowadzenie nowych znaków ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze i najważniejsze, kierowcy samochodów elektrycznych zostaną poinformowani o lokalizacji najbliższego punktu ładowania, co zwiększy komfort i ułatwi pokonywanie dłuższych podróży za kierownicą pojazdów zeroemisyjnych" – uzasadnił dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur. Drugim powodem - dodał - jest to, że nowe znaki zwiększą również świadomość innych kierowców, którzy często nie wiedzą, że takie stacje w Polsce funkcjonują od dawna, a ich liczba zbliża się do 2 tys.

Znaki drogowe dla elektryków, czyli też miejsca parkingowe

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące oznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na postój samochodów elektrycznych podczas ładowania. Jak podało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w przypadku miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania, pod znakiem D-18 będzie umieszczać się tabliczkę z napisem "EV ładowanie". Według nowych regulacji na tabliczce pod znakiem D-18 napis "EV" będzie umieszczany w wierszu górnym, a napis "ładowanie" w wierszu dolnym. Przepisy dopuszczają również umieszczenie na tej tabliczce dodatkowej informacji o maksymalnym czasie postoju.

"Napis +EV+ będzie mógł być również umieszczany na kopertach namalowanych na powierzchni drogi w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla samochodów elektrycznych" – przekazało PSPA.

Autorka: Gabriela Bogaczyk