Gdzie pieszy może przejść przez jezdnię? Odpowiadamy.

Gdzie pieszy może przejść przez jezdnię? Na początek skrzyżowanie i pasy!

Drogowcy w kraju starają się maksymalnie ułatwić ruch pieszych. Stąd duża ilość przejść dla pieszych wyznaczona w polskich miastach. Czy poza nimi także można przekraczać drogę? W kilku przypadkach tak. Podstawowy dotyczy sytuacji, w której do najbliższego przejścia dla pieszych jest co najmniej 100 metrów, a do tego droga jest jednojezdniowa. Poza tym pieszy ma prawo przejść przez jezdnię prawie na każdym skrzyżowaniu. Czemu prawie? Bo obowiązek ten odbiera mu np. infrastruktura pozwalająca na podziemne lub nadziemne przejście na drugą stronę ulicy.

Gdzie nie wolno przechodzić przez jezdnię?

gdy pieszy miałby wejść bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd,

gdy pieszy wychodzi spoza innego pojazdu - gdy jest niewidoczny,

w miejscu o ograniczonej widoczności,

w miejscu, w którym występują przeszkody w postaci np. urządzeń oddzielających jezdnię od chodnika,

gdy nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, a droga jest dwujezdniowa lub ma wyznaczone torowisko dla tramwajów.

Bezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Czego pieszym nie wolno?

przebiegania przez jezdnię,

zwalniania kroku lub zatrzymywania się na przejściu dla pieszych bez właściwego powodu,

wchodzenia na torowisko, gdy opuszczanie zapór rozpoczęło się.

Przejście przez jezdnię: błąd pieszego oznacza mandat!

Jako że prawo przewiduje szereg przypadków, w których pieszy przechodząc nieprawidłowo przez jezdnię popełnia wykroczenie, przewinienia te są też obwarowane mandatami. Ich wysokość nie jest jednak nadmierna. W zależności od typu wykroczenia - a konkretnie miejsca, w którym pieszy przekroczył drogę - kara sięga 50 lub 100 złotych. Najdroższe jest wejście na pasy, gdy świeci się światło czerwone - grzywna wynosi 250 złotych.





Zobacz również: Mandat dla pieszego w 2020 roku. Jakie kary przewiduje prawo?