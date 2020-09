Pierwszeństwo łamane: zasady zachowania się na skrzyżowaniu

Może się okazać, że droga z pierwszeństwem nie przebiega prosto, a skręca np. w prawo. A to w prostej linii prowadzi nas do pojęcia skrzyżowania z pierwszeństwem łamanym. Co to oznacza i jak powinien się zachować na nim kierowca?