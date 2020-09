Strefa zamieszkania: ograniczenie prędkości wyznaczone bez znaku

Strefa zamieszkania ma z prawnego punktu widzenia jedno przeznaczenie. Chodzi o to, aby w miejscu zamieszkania wyznaczyć przestrzeń drogową, w której pierwszeństwo jest przypisane pieszym. Ma to dać ochronę np. dzieciom poruszającym się przy bloku i zmusić kierowców do uważniejszego obserwowania drogi. Pierwszeństwo dla pieszych jest jednak dopiero pierwszą z cech, które według przepisów wpisują się w pojęcie strefa zamieszkania. Ograniczenie prędkości jest kolejnym z wyznaczników. Na całym terenie objętym znakiem D-40 "Strefa zamieszkania" pojazdy nie mogą się poruszać szybciej niż 20 km/h.

Strefa zamieszkania oznacza także:

możliwość parkowania tylko w wyznaczonych miejscach,

progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi,

opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.