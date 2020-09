Strefa zamieszkania: parkowanie wymaga poznania zasad

Ustawodawca wpisujący do prawa o ruchu drogowym pojęcie strefy zamieszkania miał na myśli osiedla i centra miast. To przestrzenie, w których na drogach pojawia się duża ilość pieszych, w tym dzieci. A to oznacza, że należy im się specjalna ochrona. Jaką formę ona przyjęła? W ramach strefy zamieszkania kierowca jest zobligowany np. do zredukowania prędkości do 20 km/h. Poza tym musi być świadomy, że nawet na jezdni jest podrzędnym użytkownikiem ruchu drogowego. To pieszy ma pierwszeństwo!

Na tym jednak nie kończą się zasady obowiązujące kierowców pojazdów wjeżdżających do strefy zamieszkania. Parkowanie to kolejny dość ważny blok, którego dotyczą ograniczenia dla aut. Co to oznacza? Przepisy mówią dość jasno. W strefie zamieszkania pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach.





Strefa zamieszkania: parkowanie dozwolone pod warunkiem:

pozostawienia pojazdu w miejscu wyznaczonym znakiem D-18 "Parking", przy czym jednocześnie określony powinien być sposób ustawienia auta względem krawędzi jezdni za pomocą tabliczki T-30,

pozostawienia pojazdu w miejscy wyznaczonym znakiem P-18 "Stanowisko postojowe", ewentualnie linią P-19 "Linia wyznaczająca pas postojowy".



Strefa zamieszkania: parkowanie jest zabronione: