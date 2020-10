Stłuczka z obcokrajowcem w Polsce: co z odszkodowaniem?

W roku 2019 zdarzyło się ponad 485 tys. kolizji i wypadków. To oznacza, że każdego dnia rejestrowanych jest przeszło 1300 stłuczek. Co w przypadku, w którym zdarzenie drogowe jest spowodowane przez obcokrajowca? To nieco utrudnia sytuację, ale też nie sprawia, że poszkodowany jest bez wyjścia czy nie otrzyma odszkodowania.

Stłuczka z obcokrajowcem w Polsce - oświadczenie

Naturalnym odruchem w przypadku stłuczki jest spisanie oświadczenia. I to nie powinno stanowić problemu, jednak przede wszystkim w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy kierowca posiada wzór polsko-angielski. Po drugie wtedy, gdy obcokrajowiec zna język angielski. Co w pozostałych przypadkach? Kluczem do sukcesu jest tak naprawdę uzyskanie koniecznych danych: głównie dane pojazdu i kierowcy oraz dane ubezpieczyciela i polisy (zapisane np. w Zielonej Karcie). Ważne jest to, gdy zarejestrowany jest pojazd, a nie z którego kraju pochodzi obcokrajowiec - bo może używać np. auta z wypożyczalni.





Kolizja z obcokrajowcem - czy wzywać policję?

Kolizja z obcokrajowcem powinna zakończyć się interwencją policji w kilku przypadkach:

wtedy, gdy kierowcy nie są w stanie się dogadać językowo, ewentualnie ich wersje zdarzeń mijają się,

poszkodowany chce mieć pewność, że uzyska właściwe dane konieczne później do identyfikacji sprawcy i uzyskania odszkodowania,

jeżeli poszkodowany chce mieć pewność, że obcokrajowiec może użytkować samochód na polisie pochodzącej z własnego kraju - a nie powinien mieć np. Zielonej Karty czy ubezpieczenia granicznego,

gdy pojazd obcokrajowca nie posiada ważnej polisy OC.

Protokół przygotowany przez funkcjonariuszy stanie się później podstawą do dochodzenia roszczenia od zagranicznej firmy ubezpieczeniowej.

Kolizja z obcokrajowcem - jakie dane są potrzebne?

Tak naprawdę najważniejsze są dane kierowcy - imię nazwisko, numer identyfikacyjny oraz dane pojazdu - numer rejestracyjny i kraj rejestracji. Aby usprawnić proces uzyskiwania odszkodowania warto spisać też pozostałe dane - numer identyfikacyjny pojazdu, dane towarzystwa ubezpieczeniowego oraz numer polisy lub Zielonej Karty.

Zielona Karta jest konieczna w przypadku pojazdów zarejestrowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Andorą i Serbią.

Stłuczka z obcokrajowcem w Polsce - jak zgłosić szkodę?

Poszkodowany podczas stłuczki z obcokrajowcem w Polsce na szczęście nie musi kontaktować się z zagraniczną firmą. Wystarczy że sprawdzi kto jest dedykowanym korespondentem tego towarzystwa nad Wisłą. Jeżeli takowego nie znajdzie, może zgłosić swoje roszczenie do PZU lub Warty - agentów PBUK. Dalsza procedura jest standardowa - szkoda jest wyceniana i naprawiana. Jeżeli doszło do stłuczki z obcokrajowcem w Polsce, ale auto sprawcy nie miało ważnej polisy OC, likwidacją szkody zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.